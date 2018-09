Pantene y su nueva colección Micelar

PANTENE, marca del portafolio de P&G y la marca de cuidado del pelo #1 del mundo, invita a las mujeres a cambiar la conversación de “No voy” a “¡Si salgo!”, con la revolucionaria colección Pantene Pro-V Micelar, una colección personalizada que purifica las raíces e hidrata hasta las puntas, para obtener un pelo liviano y con movimiento hasta el final del día.

A nivel mundial, el 79% de las mujeres coinciden en que el shampoo es la parte más importante de su rutina del cuidado del pelo* y su deseo #1 es que este les brinde una “limpieza efectiva”. En pocas palabras, les preocupa que el pelo pesado las detenga de hacer sus actividades durante el día y lograr que la sensación de limpieza y frescura dure más.

Solamente en México, el 76% de las mujeres dicen tener el pelo grasoso y el 68% de ellas están preocupadas por esto*, por lo que buscan constantemente shampoos que puedan brindarles una limpieza efectiva que dure hasta la próxima lavada. La mayoría siente que cuando termina el día, su pelo se ve y se siente grasoso y aplastado, incluso si lo lavaron ese mismo día.

Por eso, Pantene creó la colección Pantene Pro-V Micelar, para revolucionar el cuidado del cabello, inspirada en el agua micelar que ha transformado la belleza en el cuidado de la piel.

La nueva colección Pantene Pro-V Micelar incluye:

El shampoo Pantene Pro-V Micelar incorpora agua micelar con Pro-Vitaminas, lo que da como resultado una fórmula ultraligera, que purifica las raíces e hidrata hasta las puntas.

El acondicionador Pantene Pro-V Micelar tiene una fórmula más ligera que brinda el nivel de hidratación ideal para obtener una suavidad perfecta sin sensación de pesadez.

“La colección Pantene Pro-V Micelar incluye micelas, que son agentes limpiadores que atraen impurezas como un imán, para una purificación sin dejar el pelo reseco”, explica la vocera de Comunicaciones Científicas de Pantene, Germana Alvarado.

Pantene Agua Micelar es auspiciador del proyecto on line Model Of The Year, que busca descubrir a la modelo peruana del año.

