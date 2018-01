Panamá es el mercado potencia para el Perú

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX)informó que se registraron 60 oportunidades no aprovechadas en Panamá por poco más de US$ 145 millones, de las cuales 48 pertenecen a productos de manufacturas (prendas de vestir, textil), metalmecánico y químico.

De estas oportunidades no aprovechadas 15 son de metalmecánica, 12 de químico, 8 de siderúrgico y metalúrgico, 8 de agropecuario-agroindustrial, 7 de textil, 6 de prendas de vestir, 3 de maderas y 1 de minería no metálica.

Las partidas con importante potencial en Panamá según el CIEN-ADEX son las camisas de punto, de fibras sintéticas o artificiales, partes de máquinas, cargadoras, teléfonos móviles, prendas de vestir especiales, tintas de imprenta, palas mecánicas, entre otros.

Cabe señalar que entre enero y noviembre de 2017, las exportaciones peruanas a ese país sumaron US$ 853 millones 269 mil, en las que los envíos tradicionales tuvieron una participación del 87.9% (US$ 750 millones 96 mil) y fueron liderados por petróleo y gas natural, mientras que los envíos no tradicionales alcanzaron el 12% (US$ 103 millones 173 mil) y destacaron los despachos de productos agropecuario-agroindustrial.

Las empresas que lideraron el ranking en ese periodo fueron Refinería La Pampilla S.A.A. (US$ 672 millones 200 mil), Petróleos del Perú Petroperú S.A. (US$ 76 millones 302 mil), Vitapro S.A. (US$ 11 millones 588 mil), Corporación Aceros Arequipa S.A., y Emusa Perú S.A.C.

