Paloma Fiuza: se luce como una chica fitness

La carismática Paloma Fiuza, fue elegida como Embajadora en Perú de Thermo Fat y pudimos ver parte de su entrenamiento en una sesión de fotos y videos. La guerrera se lució como toda una “Chica Fitness” y demostró que su buena figura se lo debe a una constante rutina de ejercicios.

“Estoy muy feliz de ser parte de la familia de Thermo Fat, lo estoy usando antes de mi entrenamiento; me ayuda a sudar más, me da energía y sobre todo me ayuda a controlar mi peso”, expresó.

La guerrera nos contó que entre sus próximos proyectos se encuentra la conducción de un programa fitness. “Es un mercado que conozco y quiero compartir con mis seguidores que siempre me piden consejos para estar en forma”, expresó la carismática Paloma Fiuza.

La garota, se mostró muy feliz por la aceptación que tiene como youtuber con su canal en el Youtube. “Definitivamente las redes sociales nos acercan a las personas, a diario siento el cariño del público que me sigue y eso me motiva a seguir creando mis temas para el canal del youtube”, concluyó Paloma Fiuza, embajadora en Perú de Thermo Fat.

De otro lado, La empresa Cunsa inició su campaña verano 2018 y eligió a Paloma Fiuza para que sea la embajadora del producto Thermo Fat en Perú, uno de los productos pioneros de la línea Sport Lab, en el tema de reducción de peso. Te ayuda a quemar grasa, te da más energía y te hace bajar de peso más rápido. En el Perú se distribuye de manera exclusiva en la cadena de Mifarma.

