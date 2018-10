“Origen del origen” ahora con la prueba Baile de altura

Las productoras de Combate, Cathy Sáenz y Marisol Crousillat esperan que la competencia no les copie el segmento “Reto de baile en altura”,que arrancó ayer con la participación de dos parejas de bailarines. “Ya sería el colmo que también nos copien este nuevo reto, aunque no nos sorprendería porque lo han hecho sistemáticamente durante años”, dijo Marisol. Quienes iniciaron este nuevo segmento fueron las parejas conformadas por Zumba y Diana y Brenda y Jota, que dieron todo lo suyo a más de 50 metros de altura. Si bien a los participantes les aterraba la idea de bailar a tan alta altura hicieron todo lo posible para que no se notara el nerviosismo. “A mí las alturas me dan vértigo, pero una vez que empezamos a bailar el susto desapareció. Como todos saben

Zumba es un gran bailarín así es que me sentí muy cómoda durante el baile, será por eso que ganamos”, dijo Diana. Por su parte Brenda Carvalho, quien según muchos hizo piruetas impactantes para poner la piel de gallina debido al espacio en que se bailó, comentó lo siguiente, “Creo que lo hicimos muy bien, fue riesgoso, pero asumimos el reto muy bien. En este tipo de competencia es el público el que elige, no hay Un jurado de por medio, y ellos nos ganaron”, señaló. Por su parte la productora Cathy Sáenz aseguró que hoy miércoles un nuevo juego “El show de los juegos” se incorpora al “ El Origen del Origen” y el público podrá participar de lunes a viernes ganando premios en dinero contante y sonante.

“Vamos bien, el público nos está apoyando y estamos ganando más adeptos al programa Eso nos alegra porque lo único que queremos es que el televidente se divierta, se relaje viendo el programa y en eso Gian Piero y Renzo dan cátedra, son muy divertidos y eso gusta muchísimo” señaló.

