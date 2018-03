Oriflame celebra un exitoso año junto a sus socios

Con motivo de reconocer a sus socios por su esfuerzo, trabajo y disciplina al cerrar un exitoso año de buenos resultados en ventas, Oriflame marca sueca número uno en venta directa, organizó una distinguida cena en un lujoso hotel donde asistieron más de 300 invitados, los cuales disfrutaron de una noche de algarabía presentada por la compañía.

Durante la celebración, se premió a los socios con mayor crecimiento en venta del año, reconociendo a quienes viajarán a la Conferencia Oro Oriflame, a las ciudades españolas Madrid y Barcelona. Cabe destacar que después de la premiación, los asistentes fueron sorprendidos por un espectáculo de la danza tradicional flamenco, además de disfrutar de selectos platos gastronómicos y la música que acompañó su festejo toda la noche.

Asimismo, el evento de gala contó con la participación de los directivos de la compañía: Camilo Macía, director general de Oriflame Perú; Carla Insúa, gerente de Ventas; Caroline Charpentier, gerente de marketing, Omar Gonzales, gerente de finanzas, Omayra Cordero, gerente de operaciones y Mikael Björkmyr, director de ventas para Oriflame Latinoamérica. Todos ellos felicitaron el compromiso de sus socios por haber cerrado un estupendo año de buenos resultados.

Por su parte, Camilo Macía, director general de Oriflame Perú, expresó un emotivo agradecimiento. “El sueño de Oriflame es ser la compañía número 1 en venta directa en Latinoamérica. Para mí, es un orgullo entregarles esta noche cheques de US$ 1000, US$ 2000 o US$ 3000, que marcan los hitos de su crecimiento en el plan del éxito de Oriflame. Hoy es una noche de celebración y reconocimiento por los grandes empresarios que son.”, finalizó Macía.

De esta manera, la empresa sueca líder en venta directa reafirma su promesa ‘Tus sueños, nuestra inspiración’, motivando a sus socios a continuar alcanzando excelentes resultados y realizando conferencias de capacitación para generar nuevas oportunidades de trabajo e impulsarlos hacia su desarrollo empresarial.

Me gusta: Me gusta Cargando...