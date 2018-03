Optimizarán las redes de salud de Cajamarca para mejorar servicios de atención

Y descongestionar hospitales, Viceministro Henry Rebaza señaló que se trabajará en la prevención y la detección oportuna de las enfermedades.

En abril se iniciará la implementación de un nuevo diseño de redes de salud en Cajamarca para ordenar los servicios en los establecimientos del primer nivel de atención y de esta manera descongestionar los hospitales de la región, manifestó el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Dr. Henry Rebaza Iparraguirre.

“Vamos a implementar una nueva forma de trabajo para que todos los pacientes ingresen al sistema de salud. El gran reto es hacer funcionar el primer nivel de atención con una franja de acción preventiva para la detección temprana de enfermedades antes que se compliquen”, sostuvo.

Refirió también que un equipo técnico del Ministerio de Salud (Minsa) llegará a Cajamarca, dentro de 15 días, para delimitar las redes del primer, segundo y tercer nivel de atención, y elaborar un mapa regional de enfermedades. “Teniendo ese diseño vamos a configurar cada una de las redes”, subrayó.

Asimismo, explicó que a través de los establecimientos del primer nivel de atención se podrá realizar el tamizaje e identificar enfermedades como el cáncer, “tomando en cuenta los factores de riesgo y el tipo de neoplasia prevalente en la región, para brindar un tratamiento oportuno ya que en la actualidad la mayoría de pacientes son diagnosticados en el estadio avanzado de este mal”.

Durante la reunión que sostuvo con el director de la DIRESA Dr. Simón Estrella y el director del Hospital Regional, Tito Urquiaga, el viceministro Henry Rebaza indicó que se capacitará a los recursos humanos en los puestos de salud y se definirá la cartera de servicios hospitalarios.

“Tenemos que definir la cartera de servicios hospitalarios de acuerdo a la realidad de la población. No podemos ofrecer la construcción de nuevos hospitales cuando aún tenemos proyectos que no se terminan de ejecutar o aquellos que habiéndose terminado no cuentan con el equipamiento o carecen de especialistas para entrar en funcionamiento”, acotó

Tras realizar un recorrido por el centro de salud Simón Bolívar y el Hospital Regional de Cajamarca, exhortó a los profesionales de la salud a trabajar de manera conjunta con el Minsa y Diresa para reconstruir el servicio público del país y hacerlo funcionar para beneficio de la población.

