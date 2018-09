ONPE confirma que Podemos Perú se inscribió con firmas válidas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) trajo abajo la interesada denuncia periodística que acusaba al partido Podemos Perú de haberse inscrito con firmas falsas, al afirmar que las firmas con las que se inscribió fueron debidamente validadas, no existiendo irregularidad alguna.

En un comunicado afirmó que este organismo validó 733,716 firmas presentadas del total de los padrones presentados, con lo cual se cumplió con el número de firmas requeridas para la inscripción como organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Anotó que, al alcanzar el número de firmas exigidas para la inscripción, no fue necesario verificar 57,769 firmas pendientes de revisión.

Respecto a la denuncia periodística precisa que esta ha tomado como fuente la base de datos de listas de adherentes entregado originalmente por Podemos Perú al JNE y no en función a la base de datos de adherentes revisada y depurada por la ONPE que es la oficial para lograr la inscripción requerida.

Sobre los casos de políticos y personalidades cuyas firmas habrían sido falsificadas, el órgano electoral explicó que han verificado que existen casos de homonimia, como es el caso del ex congresista Daniel Emiliano Mora Zevallos, quien tiene dos homónimos. Aseguraron que el nombre del cheff Gastón Álvaro Acurio Jaramillo no figura en el padrón, pero sí el del ciudadano Gastón Acurio Jaramillo, quien no es el reconocido cocinero.

Con relación a las demás personalidades que menciona la denuncia periodística, ONPE afirmó que no figuran dentro de las firmas con las que Podemos Perú logró su inscripción, y serían parte de la base de datos de lista de adherentes presentados originalmente por el partido. Estas fueron eliminadas no pasaron la verificación y, por tanto, no fueron validadas.

Voceros oficiales de Podemos Perú señalaron que esta denuncia periodística forma parte de una campaña de desprestigio desplegado por la mafia de corruptos enquistada en algunos partidos políticos contra Podemos Perú, el cual ha logrado ubicarse en el primer lugar en las encuestas difundidas sobre las preferencias del electorado limeño.

Me gusta: Me gusta Cargando...