ONE PIECE World Seeker ya disponible

Prepárate para explorar finalmente el mundo de ONE PIECE como Luffy como nunca antes lo viste y zarpa a “Isla Prisión” en ONE PIECE World Seeker, un juego de mundo abierto basado en la exitosa serie de anime y manga ONE PIECE, que estará disponible en Sudamérica, con fecha a confirmar, para PlayStation 4, Xbox One y PC, vía STEAM.

Juega como Luffy en este título que te invita a explorar la misteriosa “Isla Prisión” para descubrir los secretos de esta ciudad isleña única, donde las culturas que deberían chocar entre sí realmente terminan existiendo juntas bajo el vínculo de la vida en la isla. Escala rascacielos y tiendas usando la habilidad “Gum Gum Devil Fruit” de Luffy y salta sin problemas de un edificio a otro, disfrutando de las vistas de “Isla Prisión”, que combina la naturaleza y la ciencia para crear formidables edificios y bares. Descubre la historia detrás de las instituciones creadas por el Gobierno Mundial y la Infantería de Marina, y ayuda a Luffy a encontrar la razón de su existencia.

Con la ambientación especial y el mundo abierto de ONE PIECE World Seeker, los fanáticos de ONE PIECE experimentarán una aventura verdaderamente única descubriendo los secretos de “Isla Prisión”.

