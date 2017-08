Ollanta y Nadine: Presidente del PJ dice que fallo debe ser acatado

Sala ha actuado con autonomía, indicó.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aseguró hoy que debe acatarse el fallo de la sala que confirmó la prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón.

El magistrado, quien hoy presidirá la ceremonia por el Día del Juez, refirió que acaba de tomar conocimiento de la decisión adoptada de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que rechazó el pedido de los esposos Humala-Heredia para continuar el proceso con comparecencia restringida. “Como presidente del Poder Judicial señalo que las decisiones de los jueces, en uno u otro sentido, en cualquier sentido, tenemos que acatarlo”, sostuvo.

Indicó que los jueces reciben presiones de políticos, e incluso de los medios de comunicación, por lo que esta decisión evidencia la independencia de sus decisiones. “Son presiones indirectas, nadie se ha tomado la facultad de llamar a los jueces, eso lo descarto, pero sí garantizo que los jueces del Perú van a trabajar con independencia, tanto en este caso, como en los otros casos que se presenten”, aseveró.

Resolución que ratifica prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia by Agencia Andina on Scribd La sala ha tomado el caso con responsabilidad y ha actuado conforme a sus atribuciones en este caso, añadió. En ese sentido, el presidente del Poder Judicial rechazó que exista una persecución política. “Nosotros no escogemos los casos, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, descarto que el Poder Judicial se preste a presiones políticas”, afirmó. Hoy, la sala que preside el juez César Sahuanay, dio a conocer su fallo que confirma la prisión preventiva por 18 meses contra Humala Tasso y Heredia Alarcón, investigados en el Ministerio Público por el presunto de lavado de activos.

Los magistrados de la Sala considerando que la actuación del expresidente y su esposa “se habría dado dentro del contexto de una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales”.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...