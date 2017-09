Observan Excesos en Presupuesto del Ministerio de Cultura

Serias observaciones a la partida presupuestal expuesta por el ministro de Cultura, Salvador del Solar, formuló la presidenta de la Comisión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, congresista Karina Beteta Rubín (FP), en la sesión que realizó su grupo de trabajo en la sala Grau del Palacio Legislativo.

La legisladora huanuqueña señaló que es necesario saber el destino que se da a los presupuestos, lo que no significa, de ninguna manera, poner obstáculos, sino que se requiere es que se expliquen y aclaren las cifras presupuestales.

Entre diferentes cosas, pidió al ministro Del Solar explicar por qué en el 2017 se incrementaron las partidas presupuestales en asesorías para personas naturales de un millón 991 mil soles a 8 millones 835 mil soles, además de otros puntos que requieren explicación.

“Es preciso saber a dónde van los presupuestos porque son muy necesarios para dar un adecuada protección a las zonas arqueológicas del país que se encuentran en total abandono”, expresó.

El ministro no supo contestar no obstante buscar una respuesta en sus asesores. Luego se comprometió remitirlo por escrito, aunque dijo que el monto de las asesorías en su sector no pasaba de 300 mil soles. Karina Beteta le señaló que en el pliego 003 encontraría el incremento sustancial en asesorías que le había señalado. Al final, del Solar se comprometió en remitir la respuesta por escrito.

Al inicio de su exposición el ministro de Cultura señaló que la ejecución presupuestal para el 2016 y lo que va del 2017 ha llegado a un 52,2% de un presupuesto de más de 504 millones, lo cual fue considerado por diferentes congresistas que la ejecución estaba atrasada.

Informó que para el 2018 se le ha asignado un presupuesto de 592.6 millones de soles, lo que significa que ha crecido un 17,4% con relación al 2017.

Indicó que entre los avances y proyecciones para el cierre del 2017, sobre patrimonio cultural, se ha creado el plan para la activación de espacio públicos “Puerto Cultura”. También se ha creado el plan “Ayacucho Waytarin”, “Museos Abiertos”, “Altura para la Cultura”. Dijo que se estima que un millón 700 mil personas visitarán los museos administrados por su sector. Precisó que se han invertido más de 96 millones de soles en acciones y proyectos de conservación y se han recuperado 768 bienes culturales a nivel nacional e internacional.

También informó que en el 2016 se aprobó el Plan de Desarrollo de la Población Afroperuana, se declaró tres reservas indígenas: Isconahua, Mashco Piro y Murunahua. Agregó que en lo que queda del año se publicará la política nacional de Lenguas Indígenas u Originarias en beneficio de cuatro millones de peruanos.

Respecto al 2018, se ha contemplado 67 millones 890 mil 878 de soles para proyectos de inversión en La Libertad, Lambayeque, Huánuco, Lima, Caral, Cusco, Apurimac y Puno. Es decir, dijo, se destinará el 95% del monto señalado.

Agregó que entre los retos para el próximo año se tiene el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Museos, avanzar el catastro de sitios arqueológicos, desarrollar el plan nacional de lucha contra la discriminación racial y promover el desarrollo de un Estado intercultural y multilingüe.

En otro momento de su intervención, el ministro de Cultura señaló que para la preservación de 22 mil sitios arqueológicos se requiere de más de 122 mil millones de soles.

