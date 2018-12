Nunes: Renuncias debilitan aún más a Fuerza Popular

Encarcelamiento de Keiko Fujimori le ha hecho un daño considerable a partido

El analista político Luis Nunes afirmó que las renuncias en la bancada de Fuerza Popular (FP) debilitan aún más a esta agrupación política, especialmente tras el encarcelamiento de su lideresa, Keiko Fujimori, que produjo un daño considerable a este grupo.

“(Con estas renuncias) estamos hablando de un debilitamiento en Fuerza Popular. Además, considero que el encarcelamiento de Keiko Fujimori le ha hecho un daño considerable a este partido y forma parte de una crisis total de todos los Fujimori”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina.

Sostuvo que la prisión preventiva contra Fujimori Higuchi se une a la de su padre Alberto, quien permanece en una clínica con una orden de detención, así como al caso de su hermano Kenji, quien se retiró temporalmente de la política.

Nunes explicó que desde un primer momento Fuerza Popular no tuvo un rumbo definido en su actuación dentro del Congreso de la República, algo que puede deberse a la forma como “cosecharon” una gran cantidad de congresistas.

“Desde un primer momento esto era indicativo de que no había una fuerza consolidada, pues no eran miembros militantes del partido, sino que la mayoría eran invitados y, por lo tanto, su conexión con el partido era más una relación comercial que política”, refirió.

Según dijo, otro problema en Fuerza Popular es que no terminaron de entender que el pasado 7 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales en todo el país, “fueron barridos en las urnas”.

“Por eso me llama la atención cuando escucho a dirigentes de Fuerza Popular decir que son la fuerza mayoritaria del país; eso, quizás, fue en abril de hace dos años, no ahora; por ello, no vale la pena evadir esa realidad”, explicó.

Sostuvo que, como defensor de los partidos políticos, que una agrupación haya perdido trece integrantes en los últimos dos años y medio, “no es una buena noticia”.

(Fuente: Andina)

