Nuevos parches para actualizar el software de los Apple

Bienvenido al mundo post-WannaCryptor, en el que todos los usuarios de computadoras entienden la importancia de tener backup e instalar parches de seguridad en tiempo y forma.

¿Qué? ¿No estás tan seguro de que hayan aprendido la lección, a pesar de la cobertura minuto a minuto en los medios masivos de comunicación de lo que debe haber sido el ataque de malware más resonante de los últimos años?

Quizá tengas razón. Sería genial pensar que aprenden de las experiencias pasadas y no cometen el error de pensar que los ataques de malware son algo que le pasa a los demás o a las grandes empresas.

Históricamente, se sabe que, por ejemplo, muchas de las personas que usan productos de Apple tienen la falsa creencia de que son inmunes a las infecciones que invaden a sus amigos que eligen Windows.

“POCOS ATAQUES” NO ES LO MISMO QUE “CERO ATAQUES”

Esa idea es entendible hasta cierto punto. La gran mayoría de malware que se produce cada día está pensada para funcionar en plataformas Windows, y le sigue Android. Tienes que ir mucho más abajo en la lista hasta encontrar ataques contra macOS y iOS.

Pero “pocos ataques” no es lo mismo que “cero ataques”. Los fans de Apple se pondrían en riesgo si creyeran que no es importante mantener sus sistemas operativos, aplicaciones y programas parcheados para protegerse de las vulnerabilidades y amenazas más recientes.

El lunes, Apple liberó actualizaciones que aplican para la mayoría de sus plataformas: iOS 10.3.2 (para quienes tienen iPhone y iPad), macOS, OS X, watchOS 3.2.2, iTunes, Safari, tvOS y iCloud para Windows 6.2.1.

Tan solo mirando los parches que se publicaron para iPhones, iPads y Macs queda clara la magnitud de los agujeros de seguridad corregidos.

Por ejemplo, las vulnerabilidades (ahora corregidas) en iBooks para iOS podrían haber permitido a un atacante forzar tu iPhone a abrir sitios web sin tu permiso y ejecutar código malicioso con privilegios de root.

Otra falla sobre la que se trabajó en iPhones y Macs implicaba que se podían evadir las funcionalidades de seguridad integradas para leer la memoria restringida, abriendo potencialmente la puerta al robo de contraseñas y otra información sensible.

La buena noticia es que los usuarios no deberían preocuparse por cada falla corregida por Apple; pueden actualizar sus sistemas en general tan pronto como sea posible.

Los productos de Apple pueden estar con menor frecuencia que los de Windows o Android en el blanco de los cibercriminales, pero eso no significa que sean inmunes. Si podemos aprender algo de lo que pasó en los últimos días, sin dudas es la necesidad de mantener los sistemas actualizados, contar con una solución de seguridad y hacer backup de la información de manera regular.

Fuente:/www.welivesecurity.com

Me gusta: Me gusta Cargando...