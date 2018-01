Nuevos Moto Mods y un Developer Challenge con Indiegogo

Sumándose al ecosistema Moto Mods, Motorola dio la bienvenida a dos nuevos Mods hechos por desarrolladores. El Vital Moto Mod presenta una avanzada tecnología de sensor que le permite medir fácilmente sus cinco signos vitales desde un dispositivo integrado de Moto Mod: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso Ox, temperatura corporal central y, por primera vez, presión arterial sistólica y diastólica precisa de su dedo.

Ganador del gran premio 2017 Transform the Smartphone Challenge con Indiegogo, el teclado deslizable LiverMorium Moto Mod le ofrece un teclado deslizante completo QWERTY y le permite inclinar la pantalla de su moto z hasta 60 grados para los momentos en que una pantalla táctil no puede manejar tus necesidades de tipeo. Para los desarrolladores inspirados en la plataforma Moto Mods, Motorola e Indiegogo también relanzaron el desafío Transform the Smartphone, ofreciendo la oportunidad de traer grandes ideas del concepto al mercado.

