Nuevo modelo de emisión electrónica será obligatorio a partir de agosto 2018

No tendrán validez tributaria comprobantes de pago físicos que emitan empresas obligadas a emitir electrónicamente

El nuevo modelo de emisión de comprobantes de pago electrónico incorpora al Operador de Servicios Electrónicos (Operador SE) y permitirá avanzar en el proceso de masificación de la factura electrónica, que es uno de los objetivos del Plan de Digitalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Mediante este nuevo sistema de emisión la empresa ya no enviará a la Sunat las facturas electrónicas para su validación sino que, ahora, la validación y conformidad o rechazo del comprobante de pago estará a cargo del Operador de Servicios Electrónicos quien se encargará de enviar a la administración tributaria los comprobantes de pago aceptados.

De acuerdo a la normatividad vigente, para que el nuevo modelo de emisión electrónica empiece a funcionar debería haber por lo menos tres empresas acreditadas como Operadores SE. A la fecha la Sunat ha otorgado autorización a seis empresas para que operen como tales: Efact, Digiflow, Escon Corp, TCI y Paperless.

Adicionalmente, en los próximos días la Sunat aprobará una resolución en la cual establecerá un cronograma para que determinados contribuyentes, a partir de agosto próximo, empiecen a usar de manera obligatoria este nuevo modelo de emisión electrónica de comprobantes de pago.

Masificación

Actualmente, más de 100,000 empresas vienen emitiendo sus comprobantes de pago de manera electrónica, de ellas más del 85% (principalmente medianas y pequeñas empresas) lo vienen haciendo de manera voluntaria, desde la APP gratuita de la Sunat o de su portal.

Hacia fines de año se habrán incorporado a la emisión electrónica cerca de 230,000 contribuyentes.

En cuanto a la cantidad de facturas electrónicas emitidas entre enero y febrero se han recibido más de 37 millones. Se espera para este año que los contribuyentes emitan más de 270 millones de facturas electrónicas.

La facturación electrónica presenta una serie de beneficios para la gestión de las empresas como mejora su productividad por optimización del proceso y sistemas de facturación, mejora el cobro de la factura integrándolo con medios de pago electrónico y la factura negociable electrónica.

Asimismo, se logra un ahorro aproximado del 60% de costos en la impresión de papel, tiempo y costos de distribución y archivo y, se mejora la gestión de relaciones con el cliente a través medios electrónicos.

Control

Se debe señalar que la Sunat iniciará acciones de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones en la emisión de facturas electrónicas.

Aquellos contribuyentes que no emitan su comprobante electrónico, estando obligados, podrá ser sancionados con una multa de hasta 50% de la UIT o el cierre del establecimiento hasta por 10 días. La sanción se aplicará por cada verificación y les son aplicables los criterios de gradualidad vigentes.

En el caso del cliente del emisor de comprobantes de pago, el documento que le emitan que no sea electrónico, no le permitirá sustentar la deducción de costo o gasto para el Impuesto a la Renta. Es decir, será un documento no válido para efectos tributarios.

Por ello, es importante que los clientes conozcan si sus proveedores están obligados a emitir comprobantes de pago electrónico. Podrán consultarlo ingresando al enlace del portal institucional de la Sunat: http://www2.sunat.gob.pe/cpe/padronobligados.html

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...