Nuevas imágenes de CODE VEIN ya disponibles

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. lanzó nuevas imágenes de CODE VEIN, las cuales se focalizan en la ubicación, “Cathedral of the Sacred Blood” y el jefe de nivel que podremos enfrentar allí. También se incluyen nuevas imágenes de Eva y Jack, dos personajes controlados por la inteligencia artificial que acompañarán a los jugadores en este juego.

Cathedral of the Sacred Blood – Es una enorme catedral que llama a las almas perdidas y que terminan atrapadas entre sus muros para siempre. Successor of the Ribcage es una enorme criatura parecida a un lobo, que bloqueará el camino de los jugadores dentro de la catedral.

CODE VEIN es un juego de rol de acción en tercera persona en el que los jugadores asumirán el rol de un Revenant. Después de llegar a Vein, los jugadores tendrán por misión adentrarse en este mundo con un compañero elegido de los residentes de Vein, para descubrir los recuerdos perdidos, y salir de esta nueva y demente realidad. El mundo de CODE VEIN es peligroso y está lleno de crueles y monstruos enemigos para poner a prueba las habilidades en combate de los jugadores.

