Ntv la nueva señal alternativa para todos los peruanos

“Somos una nueva real alternativa para todos los peruanos. Somos la voz de los que no tienen voz. Acá no hacemos diferencias sociales ni políticas. Todos los partidos políticos sin excepción tendrán las mismas oportunidades para hacer sus declaraciones y ser entrevistados. Me considero una persona con amplio criterio democrático y eso lo he heredado de mis ancestros pues siempre han estado vinculados a los medios de comunicación”, así empieza nuestro dialogo con Mauro Gonzales, Gerente General de Ntv un joven brodcaster que desde el mes de julio decidió dar el gran salto a la televisión y dejar su trabajo en la empresa difusora de Radio Latina al no poder ponerse de acuerdo con sus directivos y dar un paso al costado para un medio de comunicación propio.

¿Desde cuándo estas en el aire con Ntv?

Lanzamos nuestra señal en el mes de julio y la aceptación del público ha sido contundente. No hemos escatimado esfuerzo en invertir con equipos y tecnología de última generación para ofrecer una programación de calidad.

¿Cuál es la característica que va a marcar la pauta de Ntv?

Nuestra programación será esencialmente política y de noticias. Somos una señal privada con una programación por ahora de 12 horas en simultaneo por Claro TV, Movistar, y Best Cable a nivel nacional. Y por nuestras plataforma digital y web, www.nacionaltv.pe

¿Qué esperas lograr con Ntv?

Deseamos convertirnos en un canal referente con programas que lleven cultura a los televidentes. En nuestra parrilla no habrá espacio a los programas denominados “basura” por el contrario es un compromiso que hemos asumido con seriedad y lo vamos a cumplir.

La parrilla de programas de Ntv empieza a las 12 del día hasta las 12 de la noche. Ntv Noticias, Futbol manla, Tendencia Expresss, Primer Impacto, programa que enmarca la agenda política del país, Sin Filtro la política sin caretas, Emprendedor, Culturama, donde se promueve la cultura con artistas nacionales e internacionales, y además estamos preparando nuevos programas musicales, turismo y de entrevistas. nos dice su gerente general.

Este proyecto tiene también a su socio Iván Torres imbuido en lograr posicionar este canal que se complementan con Best Cable, Econocable, y 38 operadores.