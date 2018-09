Noxtak apuesta por el futuro en Perú con soluciones tecnológicas

-Para combatir el Electrosmog, la multinacional de capital holandés, especializada en soluciones para reducir las interferencias electromagnéticas y la polución eléctrica (electrosmog o contaminación electromagnética), anunció su ingreso al mercado peruano.

Noxtak Clean Technologies, la multinacional de capital holandés, especializada en soluciones para reducir las interferencias electromagnéticas y la polución eléctrica (electrosmog o contaminación electromagnética), llegó al Perú con sus diversas soluciones tecnológicas.

Durante una conferencia de prensa realizada en Lima, la empresa anunció su primera visita al Perú y destacó la importancia de conocer el alcance de la contaminación electromagnética en la vida cotidiana. Por ello, su presidente Joaquín Machado ofreció detalles sobre el “Electrosmog como un creciente problema de salud pública”, en una conferencia dada el último miércoles.

El principal objetivo de Noxtak Clean Technologies es desarrollar soluciones de nanotecnología para minimizar los efectos de la electro-contaminación, evaluar y monitorear el medio ambiental de los CEM, realizar alianzas estratégicas para esta nueva tecnología y proporcionar servicios de certificación EHE para edificios y ciudades.

A la fecha, la empresa cuenta con diversas soluciones como la Tecnología NOXTAK (filmina para fabricantes), Filtros de Radiofrecuencia y Filtros de Corriente Alterna; para el público en general, el sector corporativo e instituciones gubernamentales en varios países.

“Es importante destacar que también hay soluciones tecnológicas que permiten neutralizar el problema sin importar los hábitos de uso de aparatos electrónicos de cada usuario. Estas opciones, son las que permitirán migrar hacia tecnologías limpias y amigables para el ser humano”, explicó Machado.

Actualmente, Noxtak Clean Technologies, una empresa nacida con el fin de brindar soluciones completas, sencillas y económicas para contrarrestar los efectos de la creciente polución electromagnética existente en el medio ambiente, está presente en cinco países: Estados Unidos, Holanda, Costa Rica, Curacao y Aruba.

“Durante la última década, el problema de interferencias o contaminación electromagnética ha crecido más de cien veces no solo en el Perú, sino también a nivel mundial, afectando de forma global tanto a usuarios tecnológicos frecuentes como a personas corrientes”, expresó Machado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación electromagnética avanza silenciosamente hacia un problema de salud pública, afectando a la población en general; a diferencia de años atrás, cuando las interferencias eran un problema exclusivo de empleados de instalaciones industriales.

¿Qué genera el Electrosmog y cuáles son sus consecuencias?

Hablar de electrosmog o contaminación electromagnética es concienciar sobre la exposición del ser humano y animales a la radiación generada por artefactos eléctricos tan comunes como: teléfonos celulares, emisores de Wifi, teléfonos, laptops, televisores, tablas, escáneres de seguridad, hornos microondas, entre muchos otros.

La constante y frecuente exposición a estos aparatos, puede significar riesgos a la salud del ser humano y animales. A continuación el detalle:

• Salud del ser humano:

◦ Alteraciones nerviosas.

◦ Pérdida de la calidad del sueño.

◦ Electro hipersensibilidad.

◦ Riesgo de tumores cancerígenos.

◦ Riesgo de leucemia en niños.

◦ Pérdida de la fertilidad y sano desarrollo fetal.

◦ Mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

◦ Problemas inmunológicos.

• Salud de las mascotas:

◦ Alteraciones nerviosas.

◦ Problemas inmunológicos.

• Efectos negativos sobre animales y medio ambiente:

◦ Alteraciones a las rutas migratorias de las aves.

◦ Riesgo de extinción de las abejas.

◦ Pérdida de la calidad de los suelos y acidificación de los mismos.

Soluciones para contrarrestar los efectos del electrosmog:

Evitar la contaminación electromagnética es una tarea mancomunada; y lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de los efectos y consecuencias que las radiaciones pueden tener.

En este sentido, Machado, ofrece algunos consejos: “Usar equipos cableados eléctricos de calidad (usualmente son los más costosos); evitar exceso de conexiones eléctricas alrededor de la cama; no tener el router de Wifi en el dormitorio; no dormir con la televisión prendida; evitar las llamadas telefónicas. Usar mensajería. No colocar las laptops directamente sobre las piernas; no dejar cargando el celular toda la noche; y no colocarse el teléfono celular debajo de la almohada para usarlo como despertador. Si se usa como despertador, reproductor de música o películas en la noche antes de dormir, colocarlo en modo avión”.

“Las recomendaciones que ofrecimos anteriormente son válidas para ayudar a contrarrestar el efecto de las radiaciones, sin embargo, es importante destacar que también hay soluciones tecnológicas que permiten neutralizar el problema sin importar los hábitos de uso de aparatos electrónicos de cada usuario. Estas opciones, son las que permitirán migrar a tecnologías limpias y amigables con el ser humano”, dijo Machado, líder de Noxtak.

Mediante la aplicación de filtros especializados a los aparatos tecnológicos, que permiten limpiar la interferencia de los mismos, Noxtak ofrece soluciones importantes en la erradicación del creciente problema de salud pública, cuyos beneficios incluyen:

Neutralización de los potenciales daños a la salud de los usuarios, aumento de la vida útil de sus equipos (entre el 20% y 70%), mejora de la calidad de las comunicaciones, ahorro y optimización del uso de la energía, cuidado de los animales frente a las alteraciones nerviosas que podrían sufrir al estar cerca de dichos equipos tecnológicos.

