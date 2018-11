Nokia 5.1 plus y su tecnología de Inteligencia Artificial

HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, y Entel, traen al mercado peruano el nuevo Nokia 5.1 plus, dispositivo accesible y elegante que cuenta con una impresionante capacidad de procesamiento, ofrece un excelente rendimiento en los juegos y funciones de captura de imágenes inteligente.

El Nokia 5.1 plus es uno de los teléfonos inteligentes más asequibles con el chipset MediaTek más avanzado hasta la fecha, el MediaTek Helio P60. El procesador ha sido diseñado para brindar una potencia precisa para manejar aplicaciones de juegos, video o multitarea con facilidad. La avanzada tecnología de Inteligencia Artificial integrada en el chipset permite el reconocimiento facial profundo y la mejora de fotos en tiempo real.

La tecnología de la cámara permite capturar tomas al estilo de estudio fotográfico con imágenes de detección de profundidad y brinda la opción de seleccionar desenfoque ‘bokeh’, así como incorporar iluminación de retrato. El doble sensor trasero de 13MP / 5MP con estabilización electrónica ayuda a grabar videos nítidos y constantes. Asimismo, el auto focus de detección por fase puede ayudar a que las fotos sean más claras y enfocadas.

El equipo, que cuenta con una pantalla edge-to-edge con notch de 5.8 pulgadas, solo tiene 8 mm de espesor e incorpora un diseño ergonómico puro con vidrio delantero y trasero curvado con acabado de alto brillo. Tiene una estructura metálica robusta, y su calidad está probada en temperaturas extremas y con pruebas de caída, las cuales garantizan que cumple con los exigentes estándares de calidad de un teléfono Nokia.

Puro, seguro y actualizado, reforzado con el compromiso de Android One.

El Nokia 5.1 plus se une a la familia de teléfonos inteligentes Android One de Nokia, ofreciendo una experiencia diseñada por Google, que es pura, segura y siempre actualizada. El Nokia 5.1 plus se mantendrá actualizado a lo largo del tiempo con tres años de parches de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones de SO garantizadas después del lanzamiento. Nokia 5.1 Plus llega con Android Oreo ™ y listo para Android P.

