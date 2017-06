Primer nocaut contra la OEA y otras noticias – Por Angel Guerra Cabrera

Ya antes del inicio de su Asamblea General LXVII, fijado para el 19 de junio en Cancún, la OEA recibió en México un nocaut al mentón con un contundente discurso de David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana. En una jornada de pretensiones claramente antivenezolanas convocada en ese centro de estudios el viernes 9, el sacerdote jesuita dijo verdades que no muchos en la academia se atreven a decir. Con ellas aguó la fiesta a un supuesto debate académico sobre la putrefacta y desprestigiada institución que encabeza Luis Almagro pero que en realidad estaría dedicado a distorsionar y mentir sobre la realidad venezolana.

Fernández cuestionó la concepción formalista de democracia que defiende la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Almagro propuso en marzo la suspensión de Venezuela si no se celebraban elecciones, una flagrante intervención en los asuntos internos de ese país.

“¿La democracia que hemos vivido recientemente –dijo el rector– en el estado de México o en Coahuila, o en los comicios presidenciales de los pasados 30 años en el país, es la democracia que debe defender la OEA? Es una democracia de papel, que avala fraudes e impone la voluntad de las élites sobre las mayorías de los pueblos. ¿Esa es la democracia que impulsa la OEA y en cuyo nombre castiga otras posibilidades de soberanía popular y de gobierno?”.

El defensor de derechos humanos y profesor universitario recordó que el día que fue asesinado el reportero de La Jornada Javier Torres, Almagro dedicó un tuit a México y 17 a Venezuela.

Esta semana, como respuesta a la reunión de la OEA un buen número de organizaciones sociales mexicanas convocó a una Jornada Antiimperialista contra el Intervencionismo Estadunidense en Venezuela, que inició el miércoles 14 con la clausura simbólica de las oficinas de la OEA en la capital. La Jornada continuará sus actividades en paralelo con la conferencia del organismo hemisférico pues resulta evidente que tras el tema de “fortalecer el diálogo entre las naciones, la sociedad civil y los empresarios” se oculta el puñal que pretende clavarse por la espalda a la Venezuela Bolivariana desde que el miserable de Almagro logró hacerse de la secretaría general de la OEA. Con ese fin, deambuló por la región fingiendo ser progresista mientras era canciller de Uruguay. Es por eso que el ex presidente José Mujica le dijo muy gráficamente que había tomado un camino “del que no se regresa” y rompió definitivamente con él.

La OEA ha sido siempre un organismo de conducta cínica y desvergonzada al servicio de los objetivos imperialistas de Estados Unidos. Pero esta reunión en Cancún rompe todas las marcas, no solo por los reiterados y fallidos intentos de los gobiernos de derecha de la región de hacer el juego a los planes intervencionistas de Washington en Venezuela, así sea vulnerando la propia carta del organismo. No, hay cosas increíbles que nunca se habían visto en suelo mexicano.

Una de ellas es el V Foro Regional Juventud y Democracia, convocado por la denominada Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, instrumento de la CIA en sus planes desestabilizadores contra Cuba, Venezuela y los demás gobiernos revolucionarios y populares de la región. Que mejor presidenta para esa red que Rosa María Payá, miembro de la quinta columna mercenaria de Estados Unidos en Cuba y turista política inveterada.

La señora Payá está viviendo la dulce vida con el cuento mendaz y truculento de que la muerte de su padre en un accidente de tránsito fue un atentado de las autoridades cubanas. Mientras, mantiene relaciones con la extrema derecha de Miami y frecuentes encuentros con funcionarios estadunidenses. Este asunto fue objeto de juicio con todas las garantías de ley y la presencia de diplomáticos extranjeros. La única evidencia de un atentado es fruto de la mente de Rosa María Payá y de los inventos posteriores de un testigo, totalmente contrarios a su declaración ante el tribunal.

En ese contexto, en el foro juvenil se planea un panel el día 19 integrado por Almagro, el ex presidente Felipe Calderón y Mariana Aylwin, ex Ministra chilena. Participarán –dice el programa- en una “jornada contra la impunidad” por el quinto aniversario de la muerte de Oswaldo Payá. Unida esta perla a conferencias de ex presidentes derechistas de la región, el clima que se atisba en la reunión de la OEA no puede ser más reaccionario y proimperialista. Como si fuera poco la emboscada que se prepara contra Venezuela.

(*) Periodista y colaborador de La Jornada.

FUENTE: NODAL

http://www.nodal.am/2017/06/primer-nocaut-la-oea-otras-noticias-angel-guerra-cabrera/

Alainet

http://www.alainet.org/es/articulo/186185

