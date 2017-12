¿Qué hacer si no me renuevan contrato en diciembre?

Es importante buscar el lado positivo de la situación de desempleo temporal y emplear el tiempo en mejoras personales.

Es usual que muchas empresas opten por no renovar contrato a su personal a fines de año, esto en algunos casos se debe a una reestructuración de la empresa prescindiendo del servicio de algunos colaboradores que no cumplen con los lineamientos de la misma o que sus funciones y capacidades no están dentro del nuevo plan estratégico.

En ese sentido, Sandra Cubas, Gerente General de CL Selection, líder en la búsqueda y posicionamiento de colaboradores para mandos medios, jefaturas y puestos de confianza, comentó algunas pautas a considerar para disminuir el impacto del desempleo temporal.

1.- Actualiza tu CV: Durante este periodo deberás entrar nuevamente en el proceso de postulación por lo que es necesario que la información respecto a tus datos de contacto, última experiencia laboral y logros tangibles, se encuentren actualizadas.

2.- Invierte el tiempo en estudios: Toma este tiempo como una oportunidad para actualizarte académicamente, lleva cursos a distancia o presenciales que te ayuden a nutrir tu conocimiento y tener nuevas herramientas para potenciar tus capacidades.

3.- Elabora un presupuesto: Es usual que durante el tiempo de inactividad laboral se realicen más gastos diarios. Es necesario que elabores un presupuesto donde se re distribuya de manera óptima el dinero para tus gastos.

4.- No te quedes sin liquidez: Si bien es normal que la liquidación se utilice para pagar deudas, es importante que guardes recursos que se ajuste a tu nuevo presupuesto y así no requieras de préstamos para gastos corrientes.

5.- Disfruta tu tiempo libre: Toma el tiempo libre como una oportunidad para reconectarte contigo mismo o con tus seres queridos los cuales son muchas veces relegados por los quehaceres diarios en el trabajo.

6.- Mantén tu red de contactos: Es importante que no te alejes de tus contactos laborales, mantén la comunicación con ellos, esto incluso podría abrirte la posibilidad de una nueva oportunidad laboral.

7.- Refuerza tu autoestima: Aprovecha este tiempo para desarrollarte como persona, lo importante es buscar el lado positivo de este bache profesional y no enfocarse en lo adverso.

