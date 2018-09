Torres: no me identifico con denominación “Señora K”

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo hoy que no se identifica con el apelativo “Señora K” atribuido a su persona por el suspendido juez supremo César Hinostroza en una reciente entrevista.

“Evidentemente no me identifico con la denominación Señora K, nunca he escuchado que me lo digan ni he participado en conversación que se me señale así”, declaró a la prensa en el Congreso.

Según refirió, las razones por las cuales Hinostroza lo llamó así deberían preguntárselas a él.

Reconoció, no obstante, que sí sostuvo una reunión con el suspendido juez supremo y el empresario Antonio Camayo, durante un almuerzo familiar en el que hablaron de temas diversos, como sus trayectorias profesionales y un asunto de coyuntura: el financiamiento de partidos políticos.

“No había una agenda específica de temas previamente acordados ni nada por el estilo”, indicó tras argumentar que la cita no lo inhibe de participar en la discusión de las reformas en la Comisión de Constitución por considerar que no cometió “acto ilícito ni antiético”.

Torres señaló no recordar si se comunicó con Antonio Camayo o él lo llamó para que se concrete el encuentro, pero aclaró que la reunión no duró más de una hora y después de ello nunca más volvió a ver a Hinostroza.

El legislador sostuvo que con lo dicho ante la prensa deja el tema “zanjado”, pero aseguró que colaborará con el Ministerio Público y el Congreso si requieren mayor explicación.

(Fuente: Andina)

