“No buscamos prohibir el consumo del plástico, sino reducir su uso innecesario”

Asegura titular del Ministerio del Ambiente

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, informó que el Ministerio del Ambiente (Minam) no busca prohibir el consumo del plástico, sino reducir su uso innecesario y también bajar la generación de residuos que no son tan importantes en nuestro quehacer diario.

Durante la inauguración del Primer Congreso de Reciclaje Plástico, la titular del Minam indicó que no se busca convencer a la gente de que no use plástico, sino de que haga un uso responsable y a la vez promover el reciclaje, para que los residuos reaprovechables sirvan como insumos en la elaboración de otros productos.

El Primer Congreso de Reciclaje Plástico, que se desarrolla en la ciudad ferial Costa Verde, ubicada en el bulevar Domos Art, del distrito de San Miguel, reúne a especialistas y representantes de la industria del plástico, a fin de conocer los programas sostenibles en la gestión de residuos sólidos urbanos, en los procesos de recolección, disposición, reciclaje, reutilización y reducción de la basura.

La ministra Fabiola Muñoz sostuvo que el reto del Minam es crear conciencia ambiental en los ciudadanos y ciudadanas y que el componente ambiental se incluya en las decisiones que adopte el Gobierno Central, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, así como la ciudadanía.

“Lo que buscamos es crear conciencia, cultura. Ese cambio cultural es lo más difícil, no es sencillo cambiar las prácticas que tenemos de toda la vida, pero creemos que sí es posible, y sobre todo es posible cuando entendemos el valor de ese cambio”, comentó.

En tanto, el alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, refirió que la única forma de fomentar la cultura del reciclaje del plástico es a través del trabajo conjunto de todos los actores involucrados, así como concientizar a la ciudadanía sobre el uso innecesario del plástico.

(Fuente: Andina)

