No aprueban denuncias contra Héctor Becerril

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó la propuesta del informe final sobre las denuncias constitucionales números 220 y 222 (acumuladas), que fueron formuladas por los congresistas Indira Huilca Flores (NP) y Wilbert Rozas Beltrán (FA), contra el legislador Héctor Becerril Rodríguez (FP).

En la cuarta sesión extraordinaria, que se inició a las 16.15 horas y se

prolongó por casi cuatro horas, los integrantes del referido grupo

congresal, registraron una votación de 5 votos a favor, 7 en contra y 1

abstención.

De esta manera fue rechazada la acusación contra el congresista Héctor

Becerril Rodríguez por la presunta infracción a los artículos 38°, 39°,

43°, 44°, 45° y 150° de la Constitución Política del Perú.

Respecto a la propuesta para un antejuicio político por la presunta

comisión de delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias,

contemplados y sancionados en los artículos 397° y 400° del Código

Penal, también fue rechazada mediante una votación nominal que dio como

resultado 5 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.

Al no ser aprobado el informe final, el congresista César Segura

Izquierdo (FP), informó que este será remitido a la Comisión Permanente,

conforme lo establece los incisos D-6 y G del artículo 89° del

Reglamento del Congreso de la República.

INFORME FINAL

El congresista César Vásquez Sánchez (APP), informó que decidió

suspender su descanso médico para cumplir su responsabilidad en la

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como delegado para

sustentar la acusación constitucional en contra del congresista Héctor

Becerril, a quien se le acusa de tráfico de influencias y cohecho activo

genérico.

“No es fácil sancionar a un colega. No me mueve la venganza, sino asumir

la confianza y responsabilidad”, dijo Vásquez Sánchez sobre su

intervención en la acusación a Becerril

Sánchez dijo que Becerril Rodríguez se reunió con ex consejeros en la

casa del magistrado Guido Aguila con Baltazar Morales Parraguez para ver

el tema de la votación del presidente del Consejo Nacional de la

Magistratura, “en donde influenció en la decisión de los exconsejeros”,

precisó.

Dijo que el acusado había reconocido que debe haber indicios razonables

para evitar denuncias infundadas y añadió que el abogado de Becerril

indicó que la reunión nunca se llevó a cabo. “No se puede tipificar esa

conducta como ilícito”, manifestó el abogado.

Comentó que se han considerado 18 medios de pruebas, “cada uno se va a

valorizar y evaluar”, agregó tras culminar su exposición que duró una

hora y 40 minutos.

Javier Velásquez Quesquén (Apra) sostuvo que en el caso de antejuicio,

hubo una reunión de 5 minutos, “el informe es muy agudo que juzga la

conducta del denunciado (Héctor Becerril), a quien se le atribuye dos

delitos y cinco atribuciones”. El tema de fondo es la reunión, “pero es

una imputación de una persona a otra que lo niega todo. Es decir, una

reunión de dos”. “Nos presentan una mesa con dos patas”, enfatizó, al

referirse al informe final.

Dijo que el Congreso no es mesa de partes. “Esto puede ser bonito

mediáticamente”, señaló tras remarcar que no existen delitos y elementos

fundamentados. “No hay ninguna prueba con base tipo penal”, refirió. “Es

un pie de talla 45 en un zapato de talla 32, no hay forma que entre”,

puntualizó.

Por su lado, Karina Beteta Rubín (FP), afirmó que no se ha valorado

ninguna prueba, “queda desbaratado todo y la supuesta reunión, los seis

testigos rechazan la reunión”. Enfatizó que los portavoces no hacen nada

ilícito, “no se le puede atribuir dos delitos, cuando no se le ha

demostrado nada”.

Aclaró que las cosas como son, “ya basta con seguir usando esta

Subcomisión para la venganza política” y que hay más de seis testigos

que desmienten al ex consejero Baltazar Morales Parraguez. “No podemos

ser irresponsables, no podemos enviar este caso al Ministerio Público,

para decir que allá se defienda”, culminó.

TAMPOCO APRUEBAN DENUNCIA CONTRA JUEZ SUPREMO

Respecto a la votación de la propuesta sobre el informe final de la

denuncia constitucional N° 226, formulada por la Congresista Yeni

Vilcatoma De La Cruz contra el expresidente del Poder Judicial Duberli

Apolinar Rodríguez Tineo, fue de 12 votos a favor 0 en contra y una

abstención.

