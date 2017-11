Gabriel Prado niega que cuenta en Andorras sea suya

El expresidente del directorio de Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) Gabriel Prado Ramos, durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, negó que la cuenta a su nombre aperturada en el BPA de Andorras sea suya.

Durante la sesión de la Comisión Lava Jato que preside la congresista Rosa Bartra (FP), dijo “debo señalar que yo no he solicitado la apertura de cuenta, nunca se me ha informado sobre la existencia de esta cuenta, nunca he recibido información sobre estados de cuenta, nunca he efectuado ningún tipo de operación con fondos de esa cuenta”.

Negó haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OSA.

También rechazó tener alguna relación con Relton Holding, empresa a la que está asociada a la referida cuenta ‘offshore’.

Prado también negó alguna responsabilidad en la ejecución del contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima.

Dijo que el directorio de EMAPE, el cual presidió, no tiene función ejecutiva, solo de acompañamiento.

Aseguró que no firmó ningún documento ni adenda sobre la referida concesión, indicando que el contrato se firmó 8 días después de asumir la presidencia de EMAPE.

El congresista Mauricio Mulder, dijo que cómo podemos creer este cuento que no sabe nada. “Señor Prado no me tome el pelo” afirmó y le exhortó a decir la verdad.

