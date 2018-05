New Ford F-150 llega para seguir reinando en el mercado peruano

De las full size pick-ups. El modelo está disponible en la versión doble cabina Lariat 4×4 con motor 5.0L Ti-VCT V8 y transmisión automática de 10 velocidades con Select Shift.

Capacidad de carga de hasta 1 tonelada y una plataforma que se puede equipar para facilitar el trabajo pesado y maximizar la productividad.

Incluye Pro-Trailer Back-Up Assist, novedoso sistema que proporciona asistencia al conductor al momento de estacionar el tráiler en retroceso.

Ford Perú anuncia la llegada de New Ford F-150, elegida recientemente por la prestigiosa revista norteamericana “Motor Trend” como la Pick-up del 2018 por su impresionante combinación de performance, capacidad y eficiencia.

“New Ford F-150 viene para refrescar la exitosa línea lanzada en 2015, cuando se introdujo la carrocería de aleación de aluminio de grado militar para mayor resistencia con un menor peso. Este nuevo modelo cuenta con un renovado equipamiento tecnológico y un tren motriz que garantizan una alta performance y la convierten en la mejor opción dentro de la categoría full size pick-ups”, comentó Gustavo Picciafuoco, Gerente General de Ford Perú.

La nueva pick-up incrementó su potencia gracias al motor 5.0L Ti-VCT V8 que ofrece 395HP y 542Nm de torque. Además, viene por primera vez con una Transmisión Automática de 10 velocidades con Select Shift, así como cinco modos de manejo: normal, remolque, nieve-mojado, deportivo y eco. Adicionalmente, incorpora un moderno freno de mano eléctrico y el Sistema Auto Start-Stop que permite reducir el consumo de combustible, así como las emisiones de CO2.

Nuevo diseño, robustez intacta

Amparada bajo la promesa de marca “Raza Fuerte” que conceptualiza la potencia y alta calidad de las pick-up de la marca del óvalo azul, New Ford F-150 marcó un hito con la aleación de aluminio termotratada de alta resistencia, hasta alcanzar el estándar militar e industrial, con la que reemplazó al acero convencional en su carrocería. Esta innovación sorprendió por la enorme reducción de peso (300 kilos), pero más potente y con mayor capacidad de carga y arrastre.

En esta versión, su imponente imagen presenta atractivas modificaciones como la nueva parrilla frontal con dos barras horizontales, que inspira a toda la línea Super Duty (F-250 y F-350) que se comercializa en Estados Unidos. El diseño posterior también fue actualizado, estampando las letras “F-150” en la tolva junto a unos renovados aros de aleación de aluminio de 18”.

La tecnología LED de los focos traseros ahora separa las luces bajas de las altas, bordeando cada una de ellas. Además, cuenta con faros frontales con tecnología LED con encendido automático; neblineros; espejos exteriores eléctricos con memoria, abatibles, calefaccionados y con señalizador integrado y una escalera asistente en para acceder a la tolva con mayor facilidad.

La cabina interior destaca por optimizar el confort, con capacidad para hasta 6 pasajeros en modernas butacas de cuero con memoria y ajuste lumbar. Además, los asientos delanteros (que pueden ser calefaccionados o refrigerados) poseen un diseño ergonómico, que incrementa la comodidad de los tripulantes y amplía el espacio para las piernas de los ocupantes de la segunda fila.

El climatizador automático bi-zona permite ajustar la temperatura, velocidad del ventilador y las salidas de aire a gusto de los pasajeros. Este modelo también cuenta con volante regulable en altura y profundidad; pedales ajustables con memoria eléctrica; y, para un mayor espacio de carga, los asientos son abatibles eléctricamente.

Máxima capacidad de carga

New Ford F-150 tiene una capacidad de carga de hasta 1 tonenalda, una de las más altas de su clase, así como una plataforma para facilitar los días más duros de trabajo y maximizar la productividad. Entre sus prestaciones destacan el Paquete Off Road (con diferencial trasero bloqueable); Sistema de remolque (Tow/Haul), el Modo de remolque 4 Wheel Down Towing, un sistema que permite remolcar la pick-up con las 4 ruedas en el piso; y Trailer Brake Controller, cuya función es advertir si se desconecta el tráiler de manera accidental, entre otros.

Si bien estacionar en retroceso con un remolque a cuestas es una labor compleja, con Pro-Trailer Back-Up Assist no importará si eres un novato o un profesional experimentado pues este sistema proporciona asistencia al conductor volviendo la maniobra muy sencilla. Adicionalmente, New F-150 cuenta con Control de Descenso en Pendientes (HDC), una tecnología importante que forma parte del Sistema 4WD Inteligente y Control de balanceo de tráiler (TSM) que actúa interviniendo en la distribución del torque y frenado que se aplica sobre cada rueda.

Tecnología para un recorrido smart

New Ford F-150 no sólo destaca por su diseño robusto, potencia y capacidad de carga. También viene equipada con un sistema de audio de 6 Parlantes, el cual brinda una experiencia única de sonido, sistema de conectividad SYNC®3, que permite sincronizar el smartphone usando Apple CarPlay y Android Auto según el dispositivo del usuario. También cuenta con una pantalla capacitiva táctil de 8” y sistema de Control por Voz, para acceder a una multiplicidad de funciones sin necesidad de levantar las manos del volante.

A todo ello hay que sumarle el actualizado sistema de navegación con cartografía de Perú, que brinda al conductor las rutas más eficientes, así como una rápida localización de destinos, direcciones y establecimientos.

Máxima seguridad para todos los tripulantes

El equipamiento de seguridad de New Ford F-150 es sobresaliente. Destacan los 6 airbags (frontales de dos etapas, laterales en asientos delanteros y envolventes Safety Canopy); sensor de severidad de impacto; sistema SOS – Post Crash Alert; sistema inmovilizador de motor (PATS); y control de velocidad crucero al volante, que permite establecer la velocidad deseada mediante controles ubicados en el volante, y mantenerla fija sin necesidad de presionar el acelerador, logrando un viaje más confortable.

También cuenta con Sistema AdvanceTrac® con RSC (Roll Stability Control); Dirección Eléctrica Asistida (EPAS); Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS); Sensor de presión de neumáticos (TPMS); Control de Torque en Curvas (TVC) y Asistente de Partida en Pendientes (HLA).

New Ford F-150 está disponible en la versión doble cabina Lariat 4×4 desde USD 55,490 en los colores Gris Metálico, Azul Jeans, Plata, Blanco, Rojo Rubí y Negro, en todos los puntos de venta de la Red de Concesionarios de Ford a nivel nacional. Para más información, visita la web oficial: https://www.ford.pe/

