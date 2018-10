NAMCO MUSEUM ARCADE PAC ya disponible para Nintendo Switch

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc., lanzó hoy NAMCO MUSEUM ARCADE PAC para Sudamérica, exclusivamente para Nintendo Switch. Los jugadores podrán de disfrutar de este pack 2-en-1 de hits nostálgicos incluyendo una colección de los más grandes arcades que iniciaron la fiebre de los mismos en la década de 1980, tales como PAC-MAN, GALAGA, y Dig Dug; o batalla con amigos en modo Score Attack o enfréntate en una batalla uno a uno contra un jefe gigantesco en el psicodélico PAC-MAN Championship Edition 2 PLUS, todo en la comodidad de tu hogar o en cualquier lugar con la Nintendo Switch.

NAMCO MUSEUM ARCADE PAC incluye los clásicos de Namco Museum tales como PAC-MAN, GALAGA, SPLATTERHOUSE, y THE TOWER OF DRUAGA, junto con ROLLING THUNDER, SKYKID, y TANK FORCE. Adicionalmente la aclamada saga PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION regresa a la Nintendo Switch en PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 PLUS que incluye exaltantes gráficos 3D y e increíbles diseños visuales, la última versión del clásico juego lleva todo a un Nuevo nivel de locura. Los jugadores podrán disfrutar de esta experiencia solos o con amigos en el nuevo modo cooperativo, PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 PLUS 2P, disponible exclusivamente en Nintendo Switch.

“NAMCO MUSEUM™ ARCADE PAC junta en un mismo lugar más de 30 años de juegos en la palma de tu mano en la Nintendo Switch” dijo Abelina Villegas, Brand Manager Asociado para BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. “Desde las experiencias arcade más tradicionales como PAC-MAN y GALAGA a una experiencia multijugador más moderna con PAC-MAN Vs, y el look and feel híper kinético de PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 PLUS, ¡hay algo para los jugadores de todas las edades!”

NAMCO MUSEUM™ ARCADE PAC™ ya se encuentra a la venta en Sudamérica a 39,99 dólares exclusivamente para Nintendo Switch. (El precio puede variar según el territorio donde sea adquirido).

