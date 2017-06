Nadine Heredia se presentó en Comisión Lava Jato (VIDEO)

Negó haber participado en licitaciones en el gobierno de Ollanta Humala

La ex primera dama Nadine Heredia se negó esta tarde a responder ante la Comisión Investigadora del llamado “Caso Lava Jato”, y dijo que no tenía nada que informar debido a que ella no había sido funcionaria pública, además de negar tajantemente su injerencia en licitaciones públicas durante el gobierno de Ollanta Humala.

Indicó que el tema materia por el cual se le investiga en el Ministerio Público tiene carácter reservado y por ello tampoco podría aportar respuestas a las preguntas que le hacen los legisladores.

Heredia se negó a responder en todo momento. El congresista Mauricio Mülder indicó que ella era investigada por un caso de lavado de activos, y en ese asunto nada tenía que ver el hecho de haber sido, o no, funcionario público.

Asimismo, la ex primera dama aseguró que la reunión que sostuvo en Brasil con Dilma Rouseff y Lula Da Silva fue para sostener conversaciones sobre temas políticos en el ámbito de temas sociales. Además, si reconoció que mantenía una relación cordial con el Partido de los Trabajadores de Brasil.

La presidenta de la Comisión, Rosa Bartra , le hizo ver que ella había sido convocada con la debida anticipación mediante un oficio expreso, y por ello debería de responder debido a que las preguntas que le hicieran los parlamentarios.

