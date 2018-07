Mulder asegura no haber cometido irregularidad en conversación con empresario

Dice no ha pensado inhibirse de investigaciones al CNM

El congresista del Apra, Mauricio Mulder, aseguró hoy no haber cometido alguna irregularidad en el audio en el que se escucha una conversación con el empresario Mario Mendoza, y señaló que por ello no ha pensado inhibirse de las investigaciones al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Parlamento.

“Como congresista no me aferro a estar presente en las sesiones, pero inhibirme indicaría que he cometido una irregularidad”, señaló en declaraciones a la prensa.

Según remarcó, no tiene ningún diálogo con alguno de los consejeros del CNM o funcionarios investigados, y su conversación fue solamente con un privado, de quien “no sé los amigos que tenga”.

Sin embargo, opinó que si hay un costo político, y en aras de evitar que alguien señale algún vicio en la investigación o que lo tachen, podría considerar lo que sea necesario para facilitar las pesquisas.

De igual forma, el legislador aprista sostuvo que toda persona que está en la vida política sabe que puede ser investigado y no teme ser objeto de ello.

Mulder recordó que a la fecha tiene un proceso abierto en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que lleva a cabo la Fiscalía contra el Apra, del cual ha sido secretario general.

“Cualquier colaboración con los que van a hacer las investigaciones, allí estaremos, no hay problema”, puntualizó el parlamentario.

Además refirió que no ha tenido otras conversaciones con el empresario Mario Mendoza, con el que dijo no tener amistad pero que sí lo conoce.

(Fuente: Andina)

