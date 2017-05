Mauricio Mulder defendió a Mercedes Araoz tras declaraciones de Odebrecht (VIDEO)

Tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht donde señala que su constructora apoyó las campañas presidenciales de Mercedes Araoz y Keiko Fujimori del año 2011, el congresista del APRA Mauricio Mulder defendió a la actual parlamentaria de Peruanos Por el Kambio.

“No es posible que se haga una declaración formal sin acta ni audio, habrá sido solo alguna conversación”, afirmó Mulder.

El congresista aseguró que en el año 2011 la campaña de Mercedes Araoz se cayó y que por lo tanto es imposible, según él, que haya existido algún financiamiento.

“No salió un solo spot de televisión, no hubo un solo panel, fue una campaña absolutamente austera. Lo que aquí se busca es tratar de mezclar corruptos con supuestas declaraciones que se recogen sin actas”, enfatizó.

En ese sentido, Mulder aseguró que el ex presidente Ollanta Humala si recibió 3 millones de dólares para su campaña y que esta aseveración está consignada en las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia. Además, indicó que la noticia sobre Mercedes Araoz corresponde a un psicosocial creado por Wilfredo Pedraza, abogado del ex mandatario nacionalista.

