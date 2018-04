MTC anuncia inversión y mejoras en conectividad y telecomunicaciones para región Junín

Fitel financia Banda Ancha con US$ 105 millones

La conectividad en la región Junín se ha fortalecido con las acciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, esta cartera concluyó el proceso de migración para que las televisoras de señal abierta ofrezcan la Televisión Digital Terrestre (TDT) en dicha región.

Así lo informaron los especialistas de las diferentes direcciones dependientes del Viceministerio de Comunicaciones durante el foro regional “Desarrollo de las telecomunicaciones, las antenas y la salud”.

El evento se realizó hoy en el auditorio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. En la actividad participaron empresarios de radio, televisión, cable y telefonía móvil, así como representantes de instituciones educativas y de entidades del Estado.

Televisión digital llega a Huancayo

Expertos de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) informaron que el MTC concluyó el proceso de migración hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) para que nueve televisoras nacionales emitan su señal abierta en la modalidad de transmisión simultánea analógico-digital en la región Junín. Estas estaciones migradas tienen plazo hasta el 30 de junio de este año para iniciar sus transmisiones de TDT.

Así, Huancayo podrá disfrutar de las señales de TDT antes de finalizar el primer semestre de 2018. Además, se habilitó a otras seis empresas de televisión local para que transmitan su programación digital. Estas últimas en la modalidad de transición directa tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para iniciar las transmisiones de TDT, lo cual no significa que puedan iniciar dichas transmisiones antes del plazo indicado.

Las televisoras nacionales son Latina, América, Panamericana, ATV, TV Perú, Asociación Cultural Entidades Latinoamericanas Comunicando El Evangelio-Enlace, Asociación Cultural Bethel, Empresa Radiodifusora 1160 y Alliance.

Las televisoras locales son Radio Televisión y Servicios Múltiples, Grupo RPP, Empresa de Radiodifusión Mantaro & Mantaro, Pichihua Palomino Julio Jose, Corporación Televisa Expreso Poder y Pichihua Palomino, Rosulo Adriano.

El apagón analógico en Huancayo está previsto para el IV trimestre de 2022

Internet de banda ancha

A su vez, representantes del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel) estimaron que en mayo se firmará el contrato de financiamiento del proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Junín” que implica la inversión de US$ 105 millones por parte de Fitel.

Esta iniciativa busca ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes y de calidad en zonas de interés social, como en el caso de las provincias de la región Junín, donde se instalará una red de transporte de banda ancha que conectará a las capitales de provincia con 112 capitales de distrito y se implementará una red de acceso para beneficiar a las localidades rurales.

De esta manera, se integra y conecta a más de 253,000 compatriotas de 353 localidades rurales, que recibirán mejores servicios de salud, educación y seguridad ya que son 558 entidades públicas (325 locales escolares, 221 son establecimientos de salud y 12 son comisarías), las que recibirán internet de alta velocidad.

Asimismo, el personal de estas instituciones tendrá la oportunidad de seguir cursos para fortalecer sus capacidades digitales y los pobladores accederán a internet gratis en las plazas principales de cada localidad beneficiaria y a cursos de capacitación para el mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dado que se trata de una intervención integral.

Radiaciones no ionizantes están controladas

Según el MTC, en lo que va del año se han realizado en Junín 104 mediciones de Radiaciones no Ionizantes (RNI) en centros de salud, colegios, universidades, plazas y parques. Los resultados encontrados no sobrepasan los límites máximos permisibles de RNI y están muy por debajo del mismo, por lo que no representan riesgos para la salud.

El Decreto Supremo 038-2003-MTC establece y adopta como límites máximos permisibles de RNI en Telecomunicaciones, los valores establecidos como niveles de referencia por la Comisión Internacional de Protección en Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

El MTC aseguró que cuenta con equipos de última generación y el personal especializado que desarrolla estas acciones preventivas constantemente para garantizar que las estaciones de telecomunicaciones cumplan con la normativa.

Asimismo, dieron a conocer el trabajo de fiscalización que realizan para detectar a radios piratas e incautar sus equipos de transmisión.

Transmisión de voz y datos

En tanto, expertos de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales en Comunicaciones (DGRAIC) sostuvieron que se continúa con las adjudicaciones para la asignación de espectro radioeléctrico para el uso de tecnologías de banda ancha como 4G LTE (700 MHz y 1.7-2.1 GHz) con fines de mejorar la calidad de servicios a través del despliegue de nuevas estaciones de mayor capacidad, además de establecer compromisos de cobertura en las nuevas adjudicaciones con el fin que las empresas operadoras desplieguen nueva infraestructura en localidades del país donde no disponen de servicio de telecomunicaciones.

(Fuente: Andina)

