“Monólogos de las mujeres” Por el Día Internacional de la Mujer

Amaru Casa cultural presentará, por solo dos funciones, una nueva propuesta de teatro: MONÓLOGOS DE MUJERES bajo la dirección de Ximena Aguilar Florindo, producción de Gina Guerrero y un destacado elenco. El montaje se estrenará el día viernes 8 de marzo a las 8:30 pm. Preventa de entradas hasta el 4 de marzo a 30 nuevos soles.

MONÓLOGOS DE MUJERES nos presenta, a través del teatro, las diferentes problemáticas de ser mujer en nuestro país y se abordará desde el punto de vista de: una madre soltera, una mujer maltratada física y psicológicamente y una mujer que ha sufrido acoso callejero.

Actualmente se percibe que tanto el machismo como la violencia están normalizados en nuestra sociedad, y bajo la mirada patriarcal se vive en constante tensión con los episodios de violencia que cometen contra las mujeres, haciendo visible el desinterés de las autoridades para hacer algo al respecto en el corto plazo. Es por ello que los dramaturgos Pamela Silva, Carlos Alberto Gonzales Villanueva y Gina Guerrero en un intento de alzar voz de protesta, mediante el teatro, ponen en escena parte de lo que acontece a diario diversas mujeres con perfiles que no difieren mucho y deben enfrentar de manera constante en su día a día.

Para la directora de esta propuesta, Ximena Aguilar Florindo, “Monólogos de mujeres es un proyecto al que me convocaron hace tres meses y ni bien leí los textos no pude evitar sentirme parte de cada una de esas mujeres que no solo son las actrices que forman parte del montaje, sino que son el reflejo de una sociedad gobernada por los más absurdos dictámenes de un pueblo machista e indiferente. El proceso ha sido bastante transparente y sobre todo real para todas. El equipo está conformado por mujeres por lo que todas nos hemos sentido identificadas y no porque hayamos vivido historias parecidas a la de los personajes si no porque día a día vemos menos mujeres en nuestro país, nos matan, nos violan, nos torturan – y digo nos porque somos todas las que corremos el mismo riesgo- sin ser cliché con lo que digo, pero desgraciadamente nos están matando”.

XIMENA AGUILAR FLORINDO es productora y directora de teatro. Bachiller en Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Especialidad en Literatura en la Universidad Científica del Sur. Su trayectoria incluye cuatro años de experiencia en el cargo de productora ejecutiva del Teatro Ricardo Blume; con más de veinte obras montadas dentro de las que destacan “Cielo Abierto” (2016) y “Búnker” (2015). Es miembro integrante en la dirección de diversos proyectos teatrales entre los que destaca “La Vendedora de Fósforos”, presentada en el Festival Sótano 2, posteriormente seleccionada para el FAEL Lima 2016. Entre sus proyectos independientes están las obras “Pedro y los panecillos mágicos”, llevada a cabo en el Teatro de Lucía; y “La Bienvenida”, estrenada en octubre del 2018 en el Teatro de Cámara de la Municipalidad de San Isidro.

FUNCIONES: viernes 8 y sábado 9 de marzo 8:30 pm

PREVENTA HASTA EL 4 DE MARZO A 30 NUEVOS SOLES

General: S/.40.00 nuevos soles

