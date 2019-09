Modernización de infraestructura portuaria en terminales del Callao

Supera los US$ 800 millones

Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Terminal de Contenedores Muelle Sur impulsarán las exportaciones peruanas.

El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad incluye 52 proyectos a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Dos corresponden a la modernización de la infraestructura del Puerto del Callao, a través del cual se mueve el 80% de la carga de contenedores del país.

Se trata de la modernización del Terminal de Contenedores Muelle Sur y del Terminal Norte Multipropósito del Callao. La inversión en estas obras se estima en US$ 130 millones y US$ 700 millones respectivamente; es decir, más de US$ 800 millones que se inyectarán a nuestra economía.

Dichos proyectos permitirán incrementar la capacidad de atención a la carga, en línea con el objetivo de que los productos lleguen a nuevos mercados y se incremente la competitividad del país.

Respecto al Terminal de Contenedores Muelle Sur, administrado por DP World Callao, ya se culminó la fase 1 del proyecto y la ejecución de inversiones adicionales, y se cuenta con un muelle de 650 metros de longitud y equipamiento portuario, el mismo que incluye 7 grúas pórtico, 18 grúas de patio, 36 tractos y otros vehículos.

Al momento, el concesionario ha invertido US$ 371 millones. La fase 2 de la concesión se encuentra en proceso de adenda y consiste en la extensión del muelle de 650 a 960 metros y equipamiento de patio adicional.

Por otra parte, el Terminal Norte Multipropósito del Callao, operado por APM Terminals Callao, concluyó las etapas 1 y 2 del proyecto e implementado inversiones adicionales, logrando -con una inversión de US$ 416 millones- la modernización de la infraestructura para la atención de contenedores y todo tipo de carga.

Actualmente, se encuentra en ejecución la ‘Rehabilitación del Muelle 07’ (de hidrocarburos), cuya finalización se estima para noviembre de 2019. Además, se gestiona una adenda para la modificación de las etapas 3, 4 y 5 del proyecto, con la finalidad de optimizar las inversiones para una mejor atención de la carga en el terminal.

El pasado 6 de setiembre, la ministra del MTC, María Jara, y la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, Leonie Roca, coincidieron en la importancia de invertir en el mejoramiento y ampliación de los puertos por ser la puerta de salida de los productos nacionales al extranjero.

