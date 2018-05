Misteriosa muerte de un tripulante causa paranoia en el nuevo episodio de “The Terror”

El lunes 7 de mayo a las 8:00 p.m. por AMC

Tobias Menzies como Captain James Fitzjames en “The Terror”

Un nuevo episodio de “The Terror” estrena el lunes 7 de mayo a las 8:00 p.m. por AMC. El octavo episodio de la temporada, “Camp Clear”, fue escrito por David Kajganich y dirigido por Tim Mielants. La muerte de un oficial bajo misteriosas circunstancias crea paranoia entre los hombres, mientras que Crozier descubre que parte de la tripulación planea un motín.

Basada en el bestseller de Dan Simmons e inspirada en una historia real ocurrida en el siglo XIX, “The Terror” se basa en la temeraria travesía emprendida por dos buques de la Marina Real británica a través de aguas entonces inexploradas, con el propósito de descubrir el mítico Paso del Noroeste, una nueva ruta que uniría a Europa con el Océano Pacífico a través del Ártico. Enfrentados a condiciones climáticas extremadamente traicioneras, escasez de recursos, decrecientes posibilidades de sobrevivir y el miedo a lo desconocido, la tripulación del HMS Terror y HMS Erebus es puesta a prueba hasta el límite mismo de sus fuerzas.

“The Terror” es protagonizada por Jared Harris (“Mad Men,” “The Crown”), quién interpreta a Captain Francis Crozier; Tobias Menzies (“Outlander”) a Captain James Fitzjames; Ciarán Hinds (“Game of Thrones”) a Sir John Franklin; Paul Ready (“Cuffs”) a Dr. Henry Goodsir; Adam Nagaitis (Suffragette) a Cornelius Hickey; Nive Nielsen (The New World) a Lady Silence; Ian Hart (Finding Neverland) a Thomas Blanky; y Trystan Gravelle (“Mr. Selfridge”) a Henry Collins. Filmada en Budapest, “The Terror” es producidsa por Scott Free, Emjag Productions y Entertainment 360 en asosiación con AMC Studios. Los co-showrunners son David Kajganich y Soo Hugh; y Ridley Scott (Alien, Thelma & Louise, Gladiator), David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert y Guymon Casady, son los productores ejecutivos.

