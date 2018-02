Minsa reorganizará distribución de medicamentos

Para garantizar que lleguen a los pacientes de todos los establecimientos de Salud

Con el objetivo de lograr una mejor distribución de los medicamentos adquiridos por el Estado y garantizar que estos lleguen a todos los establecimientos manejados por el Ministerio de Salud (Minsa), el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre, informó que en los próximos días se aprobará una nueva norma que regulará el sistema de distribución de medicamentos e insumos.

La norma fortalecerá la responsabilidad del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), institución que se encarga de programar la adquisición y distribución de los recursos estratégicos que demandan los establecimientos de salud. Indicó que Cenares no solo se responsabilizará en administrar y entregar los medicamentos a los almacenes de los hospitales, sino que se encargará de su distribución hasta el último establecimiento de salud.

“De esta manera garantizamos el abastecimiento oportuno de medicamentos a los establecimientos del país. Tenemos que organizarnos y monitorear que así sea. Que el medicamento prescrito por el personal de salud esté al alcance de todos los pacientes”, indicó.

El viceministro Rebaza sostuvo que la reorganización del sistema de medicamentos forma parte de un proyecto mucho más amplio que busca mejorar la calidad de la atención al paciente en los servicios de salud. En ese sentido, indicó que gradualmente se irán aplicando nuevas medidas en esa orientación.

“Tenemos que encontrar una respuesta más efectiva y eficiente para que el paciente comience a sentir que los problemas históricos que tiene como: las largas colas, la insatisfacción de la atención, el no lograr completar una receta porque no hay medicamentos, la postergación de procedimientos etc., cambien a partir de los esfuerzos institucionales que vamos a implementar para superar esos viejos problemas”, indicó.

Mapa de servicios de salud

El viceministro Rebaza, quien recientemente asumió el cargo gracias al respaldo otorgado por el ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas; se ha comprometido con el titular del sector a diseñar un Mapa de Servicios de Salud, que identificará las capacidades resolutivas de los hospitales para que la población sepa dónde están los servicios más adecuados para resolver sus problemas de salud y evitar así que se trasladen de un establecimiento a otro.

“Eso va a llevar a tener un gran diseño de país, para saber que tienen que hacer también los hospitales regionales y, sobre todo, los institutos de Lima”, señaló.

