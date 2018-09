Minsa refuerza vacunación contra el sarampión en el país

En Pachacútec, Ventanilla, en sede de Migraciones en Breña, y frontera con Bolivia se intensificaron acciones de prevención

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa intensificando las jornadas de vacunación contra el sarampión para las niñas y niños menores de cinco años en todo el país. Las brigadas de las Direcciones Regionales de Salud se desplegaron por todo el territorio nacional como medida de prevención.

Estas campañas de bloqueo vacunal se realizan no solo en los centros de salud, sino que los brigadistas recorrieron barrios, urbanizaciones, comunidades y van casa por casa en la búsqueda de las personas que no están inmunizadas. En estas acciones se ha incluido también a las personas de seis a 49 años que no hayan sido vacunadas oportunamente.

En Pachacútec, Ventanilla, se vacunó a 75 niños y niñas menores de cinco años, 274 mayores de seis años y se visitó 2 228 casas que pertenecen a los balnearios de Naranjos, Unión, Victoria, 10 de agosto, Álamos y Túpac Amaru. Esta jornada contó con el trabajo de 150 brigadistas que pertenecen a la Red de Salud de Ventanilla y mañana continuarán con la campaña de vacunación gratuita contra el sarampión.

En el local de la Superintendencia de Nacional de Migraciones, ubicado en el distrito de Breña, también se desplegaron las brigadas del Minsa para realizar la vacunación contra el sarampión a las personas que se encontraban en el lugar.

Y en la frontera de Perú con Bolivia, en la zona de Desaguadero, se realizaron campañas de inmunización para las personas que ingresaban al Perú por esta zona limítrofe.

Me gusta: Me gusta Cargando...