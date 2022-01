Minsa explica en qué momento y qué prueba necesitas para diagnosticar la COVID-19

Debido al aumento de casos de contagio por la variante ómicron, el Ministerio de Salud habilitó puntos de toma de pruebas gratuitos.

Ante el incremento de casos por contagio de la variante ómicron de la COVID-19, en los últimos días varias personas han acudido a los diferentes puntos de descarte para saber si están o no infectados por el virus SARS-CoV-2.

Es así que, en Lima Metropolitana, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto que diversos centros de vacunación amplíen sus servicios y realicen también el diagnóstico gratuito de COVID-19 en espacios debidamente acondicionados.

Sin embargo, muchas personas se preguntan «¿En qué momento debo realizarme una prueba? ¿Cuál es la más adecuada de acuerdo a mi situación?»

Luis Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, detalló que las indicaciones de pruebas son distintas en los diferentes grupos, es decir tanto en los pacientes sintomáticos como asintomáticos.

Personas con síntomas

Por ello, explicó que para buscar el diagnóstico en las personas que presentan síntomas se pueden realizar dos pruebas: molecular o antigénica hisopado nasal. Lo que significa que ni bien aparecen síntomas como rinorrea (secreción nasal), tos o estornudos no deben dudar en hacerse cualquiera de esas pruebas.

Se debe detallar que las moleculares detectan el material genético del virus (RNA), es decir, al virus mismo, en las muestras de mucosa nasal o mucosa oral que se toman a los pacientes.

Es fundamental que esta prueba se realice cuando hay mayor carga viral en toda la zona de nariz y garganta. Después de la primera semana, la cantidad de virus disminuye y la prueba molecular deja de ser efectiva en ese momento.

Este tipo de pruebas son confiables, pero necesitan de un laboratorio para obtener sus resultados. Actualmente, existen alrededor de 53 laboratorios públicos aptos para el procesamiento de pruebas moleculares y 122 en total a nivel nacional.

Las pruebas de diagnóstico rápido basadas en antígenos también detectan al virus, pero estas no buscan el material genético, sino identifican las proteínas que se encuentran en la parte externa.

Esta muestra se toma mediante un hisopado nasofaríngeo y el resultado se obtiene en menos de media hora, pues no requiere de un laboratorio para su procesamiento.

Personas sin síntomas

El infectólogo Luis Pampa comentó que, en el caso de los asintomáticos, la única prueba que permite ubicar el diagnóstico es la molecular y el período ideal es al quinto día de haber tenido el contacto directo con la persona infectada con la COVID-19.

“Ómicron ha demostrado que el período de incubación ha disminuido, antes podíamos esperar entre 2 a 14 días. Ahora entre el día 3 a 5, la mayoría de los pacientes puede hacer síntomas”, aseveró.

Consejos para contagiados

En ese sentido, Luis Pampa recordó que tanto los sintomáticos como asintomáticos deben cumplir estrictamente el aislamiento temprano, hidratación y medicación sintomática, no automedicación (no antibióticos, no corticoides) y su control de saturación de oxígeno.

Para conocer los puntos a nivel nacional de detección y descarte de la COVID-19, las personas pueden ingresar al sitio web del Gobierno del Perú.

En Lima Metropolitana, los puntos de descarte gratuito son: Campo de Marte de Jesús María, Complejo Deportivo IPD Bayóvar de San Juan de Lurigancho, Videna de San Luis, Parque Zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho, Parque Zonal Mayta Cápac de San Martín de Porres, Parque Sinchi Roca de Comas y Complejo Deportivo de Puente Piedra.

También se atiende en el Estadio Chancas de Andahuaylas de Santa Anita, Estadio Ollantaytambo de Ate, Estadio Pachacútec de Chaclacayo, Cuartel Barbones de El Agustino, Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de La Molina y Estadio Municipal Solís García de Lurigancho-Chosica. En todos los puntos mencionados, la atención es de 8 a.m. a 5 p.m.