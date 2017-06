Minsa y doctor Elmer Huerta lanzan curso para médicos de todo el país

Curso virtual “Comunicación efectiva médico-paciente” consta de cinco módulos y apunta a saber decir de manera fácil las cosas difícles.

Como parte de las acciones que el Ministerio de Salud (Minsa) viene realizando con el propósito de mejorar el sistema de salud en el país, la ministra de Salud, Patricia García Funegra, y el destacado médico oncólogo Elmer Huerta Ramírez presentaron esta noche, en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, el curso virtual “Comunicación efectiva médico-paciente”, dirigido a todos los médicos del país y cuyo objetivo es mejorar la relación entre el profesional de la salud y sus pacientes a través del uso de un lenguaje sencillo para explicar diagnósticos y tratamientos.

El curso virtual es gratuito y redundará en que estos profesionales de la salud mantengan una mejor comunicación con los pacientes y con los familiares de estos.

El curso está a cargo del Dr. Huerta y ha sido elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa) en coordinación con el Colegio Médico del Perú y la Academia de la Medicina Peruana, y el auspicio del Banco Mundial. Consta de cinco módulos virtuales y abordará temas como la asertividad, empatía, escucha activa, control y manejo de emociones, condiciones que permitirán a los médicos hablar con sus pacientes en un lenguaje claro y sencillo, y en un tono amigable.

“Los médicos peruanos son médicos con una capacidad técnica superior. Eso se nota aquí y en el extranjero. Pero hay que trabajar más en humanizar la salud, en destecnologizarla y acercarla más a la gente. El curso tendrá una evaluación interesante. Incluso el médico podrá grabarse en video cuando interactúa con un paciente al darle un diagnóstico complicado. Será un curso modelo sobre cómo hablar de manera fácil sobre cosas difíciles. En otros países, la práctica de cómo hablar temas difíciles, como la muerte, se trabaja desde las facultades de medicina. Varios de esos conceptos se han tomado para este curso”, dijo la ministra García.

“En el Perú y en muchos otros países se ha observado que los médicos no tienen una buena relación con los pacientes y sus familiares. Muchas veces no les dan un trato correcto, no les dicen qué es lo que tienen. Son muy técnicos y no les explican cómo seguir su tratamiento. La tecnificación de la medicina ha llevado a eso”, indicó el Dr. Huerta.

CAMBIO DE ACTITUD

El especialista comentó que cuando empezó su trayectoria profesional en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), entre pacientes con cáncer, entendió que era mejor hablarles a ellos despacio para que capten los conceptos. “Lo que la gente necesita de los médicos es información sencilla, que pueda entender, para que se conviertan en aliados suyos. Las personas dicen que los médicos no les hablan, y cuando les hablan, no se dejan entender. Así el paciente siente animadversión hacia el médico, siente que lo trata mal y que no es su amigo. Hay que cambiar todo eso”, refirió Huerta.

Los módulos del curso invitan a los médicos a una reflexión y a un cambio de actitud que será bien recibidos por sus pacientes y los familiares de estos, quienes recuperarán la confianza en los médicos, con lo cual se fortalecerá el sistema de salud pública. El inicio del curso está programado para el 10 de julio y estará alojado en la plataforma web del Minsa.

El curso, que también será presentado en Piura y Arequipa, contará con lecturas recomendadas, tendrá na evaluación parcial y, para la respectiva acreditación, cada alumno deberá aprobar una evaluación final. Su desempeño será certificado por el Minsa a través de la Escuela Nacional de Salud Pública y su creditaje tendrá validez para la recertificación por parte del Colegio Médico del Perú.

Me gusta: Me gusta Cargando...