Ministro Morán: Seguridad fue solicitada por secretario de expresidente Alan García

Rechaza rotundamente que se realicen interceptaciones telefónicas ilegales.

El ministro del Interior, Carlos Morán Soto, descartó que la Policía Nacional realice algún tipo de interceptaciones telefónicas o escuchas ilegales, como lo denunciaron los simpatizantes apristas en las afueras de la casa del expresidente Alan García Pérez, en Miraflores.

En conferencia de prensa, el titular del Interior explicó que el vehículo de inteligencia que se instaló en dicho lugar forma parte del operativo de seguridad desplegado para resguardar la integridad de García Pérez, como lo solicitó el propio secretario del ex mandatario, Ricardo Pineda.

“Estoy sorprendido e indignado por la posición asumida por el señor Pineda, porque el día lunes cuando le negaron el asilo al expresidente García, él me llamó por teléfono y tuvimos una conversación en la que le garanticé, como ministro de Interior y parte de este gobierno, que la seguridad del presidente García iba a estar a cargo de este sector y de la PNP”, indicó.

Morán negó que con este tipo de vehículos se pueda realizar interceptaciones telefónicas ilegales, pues su función es la transmisión de imágenes, como se utiliza cuando hay conflictos sociales. Incluso, la prensa pudo constatar las características en un vehículo exactamente igual al ubicado a las afueras de la casa del expresidente García.

“Estoy esperando que el fiscal termine su labor y estoy pidiendo que lacren ese vehículo y lo sometan a todos los peritajes posibles, para desvirtuar esta hipótesis fantasiosa que están esgrimiendo estos dirigentes apristas”, acotó.

El ministro del Interior además dijo estar dispuesto a acudir al Congreso de la República, a la comisión que lo invite para aclarar este tema, y aseguró que la mochila que fue retirada del vehículo en cuestión contenía una laptop personal de uno de los oficiales destacados para el resguardo policial. Agregó que dicho equipo permanece en el lugar a la espera de ser entregado al fiscal.

Criticó rotundamente que se haya accionado violentamente contra el vehículo oficial y agredido al personal policial, “que han sido atacados por una muchedumbre que son simpatizantes apristas”.

Carlos Morán además dijo sentirse sorprendido por la “actitud de victimizarse” por parte de dirigentes del APRA y recalcó que no existe ninguna persona por encima de la ley. “No tenemos nada que ocultar. Me sigue sorprendiendo esa actitud de victimizarse ante la opinión pública. En la Policía Nacional, en el gobierno del presidente Vizcarra no hay ninguna práctica ilegal. Es más, estamos decididos a luchar contra la corrupción. Y esto nos indigna”, sostuvo.

En la conferencia de prensa participaron el comandante general de la Policía, general de Policía José Luis Lavalle; el sub comandante general, general PNP Menahem Hananel; el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Gastón Rodríguez, entre otros mandos policiales.

