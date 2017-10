Ministro D’ Alessio gestionó atención médica a personas con problemas de salud

Durante Censos 2017 , titular del Minsa resaltó importancia de conocer qué tipo de seguros de salud tienen los peruanos y cuántas personas con discapacidad existen en el país.

El ministro del Salud, Dr. Fernando D’Alessio Ipinza, acompañó a un grupo de jóvenes empadronadores voluntarios durante los Censos Nacionales 2017 en las urbanizaciones Santa Patricia y Cooperativa de Vivienda Magisterial (COVIMA) del distrito de La Molina, encontrando casos de personas que padecen diversas enfermedades, muchas de ellas en etapa crónica.

Uno de ellos fue el de doña María Beatriz, quien cuida a su hija con discapacidad de 58 años de edad, que se encuentra postrada en su cama con una serie de enfermedades desde que tenía un año de nacida.

También conoció a doña Violeta, vecina de la urbanización Santa Patricia, quien a sus 81 años de edad padece de una enfermedad en los ojos que le impide ver con normalidad.

Asimismo, visitó la vivienda de don Guillermo de 61 años, quien padece de cáncer al hígado. Tras conocer todos estos casos, el titular de Salud gestionó que especialistas del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) evalúen el estado de salud de estas personas a fin de brindarles la atención médica que requieran.

Censos 2017 permitirán atender necesidades de salud

Más temprano, el ministro Fernando D’Alessio afirmó que los Censos Nacionales 2017 permitirán que se brinde información exacta del tipo de seguro de salud que tienen los peruanos, así como los problemas de salud de las personas con discapacidad y otro tipo de datos que ayudarán al Estado a tomar las mejores decisiones públicas.

“En salud hay dos temas esenciales que nos proporcionarán estos Censos, el primero referido a qué tipo de seguro tiene el peruano, si pertenece al SIS, EsSalud, posee seguro privado o no está asegurado, mientras que el segundo está relacionado con las discapacidades que afectan a los ciudadanos, de tal manera que allí podamos trabajar políticas de Estado muy claras y precisas”, aseguró.

En esa línea, señaló que el número exacto de peruanos que proporcionarán estos Censos es también importante para el incremento de hospitales y establecimientos de salud a nivel nacional. “Todos los ministerios vamos a usar esta información para mejorar nuestro país que tanto queremos”, manifestó ante más de 200 empadronadores voluntarios que se encontraban en la Institución de Educación Inicial 136- Covimita, ubicada en el distrito de La Molina.

“Aquí no hay partidos políticos, aquí no hay ideologías, acá lo único que hay es un Perú mejor, donde no haya niños anémicos, donde no haya pobreza, donde todos reciban una educación y salud de mucha calidad. He visto jóvenes desde los 15 años y adultos de más de 70 trabajando por un Perú unido”, anotó.

En esa línea, resaltó la respuesta que tuvo la población durante la jornada censal. “Es realmente admirable la buena disposición de los ciudadanos”, refirió.

Finalmente, invocó a la población a acudir el próximo domingo 29 de octubre a los más de 600 puntos de atención que se ubicarán en todo el país durante la Primera Campaña Nacional contra la Anemia. “Unidos goleamos a la anemia. Sin anemia seremos un país desarrollado porque van a crecer niñas y niños con un potencial que no tiene límite”, puntualizó.

