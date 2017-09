Ministra defiende su gestión tras 12 horas de interpelación

Afirma que reforma educativa sigue en marcha y no se negociará meritocracia.

La ministra de Educación, Marilú Martens, defendió esta noche los avances conseguidos en la actual reforma educativa en marcha, negó que el gobierno pretenda privatizar la educación pública y aseguró que continuará la evaluación de desempeño para los docentes contratados y nombrados porque la meritocracia no es un asunto negociable con los profesores.

Y anunció que a partir del próximo lunes 11 se iniciará el plan de recuperación de clases en aquellas circunscripciones donde los maestros se declararon en huelga.

Explicó que estos planes de recuperaciones de las horas perdidas por la huelga de los profesores -que se extendió durante 57 días- será fiscalizado por el Ministerio de Educación.

Martens dijo que la evaluación de desempeño de los docentes a nivel nacional tiene carácter formativo y no implicará despido alguno, salvo que hasta el 2019 el profesor no aprueben los tres exámenes programados. “No es una prueba de conocimiento. Solamente se evalúa el desempeño del docente en clase para lo cual e emplea la observación, la gestión de espacio y el uso de materiales, entre otros rubros.

“No se requiere una capacitación específica, no se evalúa una metodología específica. sino se evalúa cómo el docente mantiene el respeto en el aula y la comprensión de los alumnos”, dijo la titular del sector.

“Si en la tercera evaluación no aprueba, el docente será retirado de la carrera magisterial porque no es posible avalar a maestros que no tengan actitud de superación continua”, insistió la ministra Martens quien informó que el presupuesto asignado para evaluar el desempeño de 216 mil 778 docentes hasta el 2021 asciende a 149.6 millones de soles.

En otro momento de sus respuestas a varias de las preguntas de los legisladores, la titular del sector Educación dijo que a la fecha se ha ejecutado el 49.2% del total de su presupuesto sectorial y que la meta para fines de este año es la ejecución de los proyectos educativos al 98 por ciento.

Martens reiteró que la separación de los profesores vinculados con el terrorismo de las aulas escolares es imprescindible contra con las sentencias judiciales consentidas y ejecutoriadas y ello explica el por qué ha pedido al Poder Judicial las copias de esos documentos legales.

En cuanto a la denuncia pública expuesta por el titular del Congreso, Luis Galarreta Velarde, la ministra de Educación se comprometió a enviarle toda la documentación de descargo correspondiente pero adelantó que tanto su despacho en coordinación con el Ministerio de Inclusión Social se dispuso que el escalamiento de la huelga de los docentes coincidió con las vacaciones escolares de medio año por lo que no se entregaron alimentos a los educandos.

Martens dedicó la parte final de su alocución para reafirmar que no es su propósito buscar la popularidad o el aplauso fácil en su gestión sino continuar con las medidas pertinentes para lograr una educación de calidad en favor de siete millones de escolares que merecen una educación gratuita y de calidad.

La sesión extraordinaria para la interpelación a la ministra de Educación se prolongó durante 12 horas y un minuto. La sesión fue levantada por el titular del Congreso, Luis Galarreta, a las 11.25 de la noche.

Me gusta: Me gusta Cargando...