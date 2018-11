Ministerio Público abre proceso interno a fiscal José Domingo Pérez

Por expresiones que tuvo en Mexico

El Ministerio Público abrió un proceso al fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, en la Oficina de Control Interno de Lima, por sus expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia”.

El oficio señala que durante el certamen académico “Encuentro nacional anticorrupción 2018”, llevado a cabo en octubre, el fiscal de Lavado de Activos utilizó las frases “guerrilla” y “guerra civil” para hacer alusión a Sendero Luminoso.

Tras retornar de México, Pérez dijo en canal N que las declaraciones que brindó durante aquella conferencia en México, en la que se refirió a la época de violencia que vivió el país, fueron sacadas de contexto.

“El desarrollo de la conferencia explica los alcances de la presentación que he realizado. No he considerado nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terrorista que hubo en agravio de todos los peruanos”, precisó aquella vez.

Asimismo, invitó a ver el desarrollo de la hora de exposición que tuvo en México para su mejor entendimiento.

