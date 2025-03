Minedu espera que dirigentes del SUTEP retomen negociaciones el viernes

Presidente de comisión de negociación colectiva informa que delegados del gremio magisterial abandonaron mesa de diálogo.

Presupuesto de S/ 351 millones destinado a docentes y auxiliares nombrados y contratados corre el riesgo de revertir al Estado.

El presidente de la Comisión de Negociación Colectiva para Docentes y Auxiliares de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación (Minedu), Edgardo Romero Poma, exhortó a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) a reanudar las negociaciones de la mesa de diálogo porque está en riesgo el presupuesto destinado al pago del bono excepcional que beneficiará a más de 400 000 maestros.

Romero informó que luego de cuatro reuniones en las que se avanzó con el pliego de reclamos presentado por el SUTEP, este, sin justificación, optó por interrumpir el diálogo y se negó a firmar el convenio colectivo, en el que se establece el pago del bono de S/ 950 a cada docente y auxiliar de educación nombrado y contratado con un presupuesto que supera los S/ 351 millones.

“La comisión de negociación colectiva realizó cuatro reuniones desde el 20 de junio último y teníamos un importante avance, pero el SUTEP optó por no firmar el acta del convenio colectivo e intentó agregar más cláusulas no contempladas en su pliego de reclamos, esa actitud pone en riesgo el pago del bono excepcional que favorecerá a miles de docentes y auxiliares de educación del sector”, indicó.

Romero recalcó que el presupuesto que tiene previsto el Minedu para atender a más de 400 000 maestros está aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y corre el riesgo de revertir al Estado en caso de que no se firme el convenio colectivo en los plazos establecidos, que vencen el 15 de julio.



“Todo los procedimientos se desarrollaron de acuerdo a ley y el SUTEP no puede incorporar nuevas demandadas al pliego de reclamos presentado en su oportunidad, ya que el proceso de negociación colectiva tiene carácter de preclusivo, tal como lo regula el decreto supremo N° 008-2022-PCM”, precisó.



Respecto al aumento de remuneraciones para docentes y auxiliares de educación, Romero dijo que esta es una política de gobierno y que desde el inicio de la gestión el Minedu viene trabajando con una proyección al 2026 y con aumentos progresivos a partir del año 2023. Anotó que dicha demanda no forma parte del pliego de reclamos presentado por el SUTEP, por lo tanto, no puede ser abordada en la negociación colectiva.

Romero señaló que la comisión negociadora del Minedu se encuentra comprometida con la continuación del diálogo y la suscripción del convenio colectivo que favorecerá a docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados del sector e insta al SUTEP a retomar el diálogo y culminar el proceso de negociación colectiva.