Mincetur: envíos de fibra de alpaca crecieron más del 100%

Alpaca para el mundo. Las exportaciones peruanas de fibra de alpaca alcanzaron los US$ 68,3 millones entre enero y noviembre del 2017, lo que significó un aumento del 110% respecto al mismo periodo del 2016, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Este crecimiento estuvo sustentado principalmente por el aumento de los volúmenes de exportación de fibra de alpaca (+84%) que estuvo acompañado del incremento en el precio de exportación (+14% promedio por kilogramo).

Cabe destacar que en noviembre del 2017 se registró el crecimiento exportador más alto del año (+246%), alcanzando exportaciones por US$ 7 millones.

Este resultado se explica por los mayores envíos a China (+390%) e Italia (+86%), así como al aumento en los envíos de las empresas peruanas INCA TOPS (+135%) y TEXAO LANAS (US$ 3,3 millones).

Perú principal exportador del mundo

Entre enero y noviembre del 2017, los principales destinos de las ventas de fibra de alpaca de origen peruano al mundo fueron China, al pasar de US$ 15,1 millones en el 2016 a US$ 48 millones en el 2017 (+ 217%) e Italia, alcanzando los US$ 15 millones en el 2017 desde los US$ 10,5 millones obtenidos el 2016 (+43%).

El Perú es el principal exportador (90% del mundo) y productor mundial de fibra de alpaca (80% del mundo). Produce anualmente 4 500 toneladas de fibra de alpaca, destinados más del 60% al mercado externo destacando Arequipa como la región que concentra casi la totalidad de los envíos (99% de participación).

Bajo la marca “Alpaca del Perú”, se inauguró a fines del 2017, en Beijing (China), la primera tienda multimarca dedicada a la venta de prendas y accesorios elaborados con la fibra de este camélido andino.

