Mincetur entregó S/ 1.5 millones a 17 nuevas mipymes

Para fortalecer procesos de internacionalización, las empresas seleccionadas proceden de las regiones de Lima, San Martín, Junín, Cajamarca y Amazonas.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destinó S/ 1.5 millones a 17 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para apoyarlas en su proceso de internacionalización.

Se trata de las empresas que resultaron ganadoras de la cuarta convocatoria del Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), primer fondo concursable del sector comercio exterior.

En la ceremonia de reconocimiento, el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, destacó que el PAI es un programa que le permitirá a las mipymes expandir sus negocios en el exterior.

“La internacionalización de las empresas peruanas contribuirá con el crecimiento del sector exportador, permitiendo dejar en alto el nombre del Perú”, resaltó.

Precisó que las 17 iniciativas seleccionadas provienen de las regiones de Lima, San Martín, Junín, Cajamarca y Amazonas, y corresponden a los sectores de agroindustria, manufactura, metal-mecánica, textil y minería no metálica.

POR MODALIDADES

Las empresas seleccionadas pasaron por un riguroso proceso de evaluación, presentándose en dos modalidades del PAI.

Once de estas pertenecen a la modalidad de Potenciamiento de exportaciones (exportadores no habituales), que podrán obtener un financiamiento no reembolsable de hasta S/ 70 mil cada una; mientras que las seis restantes pertenecen a la modalidad de Licitaciones y alianzas internacionales, que podrán obtener recursos hasta por S/ 124 mil.

Estas 17 iniciativas se sumarán a las 41 empresas que ya vienen trabajando en el PAI. Un grupo se encuentra en pleno desarrollo de su plan de internacionalización para hacerle frente a los mercados externos; en tanto el otro, ya está en la ejecución del citado plan, el cual contempla actividades de promoción comercial como la participación en ferias, misiones, entre otras.

QUINTA CONVOCATORIA

El viceministro Édgar Vásquez anunció que el sábado 15 de diciembre se publicará la lista de ganadores de la quinta convocatoria del PAI, con lo que se espera incorporar al programa a un grupo de más de 20 empresas.

“Invito a las empresas que aún no han presentado sus postulaciones y a aquellas que lo hicieron, pero no fueron seleccionadas en las convocatorias anteriores, a participar de las próximas convocatorias del PAI en el 2019”, señaló.

Los interesados en postular pueden hacerlo desde cualquier parte del Perú y a cualquier hora del día, a través de nuestro portal www.pai.org.pe . El proceso es bastante sencillo.

IMPORTANTE

La ceremonia de reconocimiento también contó con la participación del presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias, y el representante de SWISSCONTACT Perú, Jon Bickel.

El PAI busca incentivar el proceso de internacionalización de la mipyme peruana a través del cofinanciamiento no reembolsable de actividades dirigidas a la internacionalización. Con ese fin, se dispone de recursos por S/ 25 millones del Fondo Mipyme, los cuales se dirigen a beneficiar a cerca de 200 empresas exportadoras en los próximos cuatro años.

El programa ofrece cuatro diferentes modalidades de postulación: 1) Potenciamiento de exportaciones, 2) Licitaciones y alianzas internacionales, 3) Franquicias y 4) Implantación comercial.

