Minam: los combustibles más limpios le costarán menos a la población

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, aseguró hoy que con la modificación de la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles se está corrigiendo una distorsión del sistema y ahora el combustible que más contamina el medio ambiente pagará más impuesto.

“Antes los combustibles que más contaminaban no necesariamente eran los que más pagaban ISC. Pero con las medidas del Ministerio de Economía y Finanzas, eso se ha corregido y ahora el combustible más limpio pagará menos ISC y aquel que contamina más, pagará más impuesto”, refirió.

La titular del Ambiente dijo que el Indice de Nocividad de Combustible (INC) publicado hoy por su sector permitirá precisamente ir hacia ese objetivo, porque, por ejemplo, “no era posible que el que consumía diesel (petróleo) haya estado pagando menos ISC que el que consumía un combustible de 97 octanos (gasolina)”.

Muñoz manifestó que la medida forma parte de un paquete mayor del gobierno que alcanza a las gaseosas licores, cigarros y otros productos cuyos impuestos serán mayores debido a que también hacen daño a la salud de la población.

En el caso del sector Ambiente, dijo que se harán campañas para que el ciudadano no solo use combustibles más limpios sino tecnologías amigables con el medio ambiente, como el uso de motores eléctricos. A futuro, se busca que el auto nuevo no tenga que pagar muchos impuestos.

Estamos viendo -con los ministerios de la Producción y Energía y Minas- posibles incentivos para transformar mototaxis a motor eléctrico, o sea utiizar tecnologías más limpias, refirió. No obstante, dijo que el sistema financiero también debe ayudar en esto ofreciendo créditos más baratos para tecnologías verdes.

“Vamos a hacer campaña con otros sectores para promover una mayor conciencia del cuidado del ambiente y promover el uso de motores eléctricos o a gas, por ejemplo en mototaxis”, anotó.

Dijo que los automóviles eléctricos son una buena opción y reconoció que habrá un momento para que el público se informe más y pierda el miedo, algo similar a lo que pasó cuando apareció el gas natural, el cual ahora se está masificando.

Sobre la posibilidad de que algunos grifos especulen con el precio del combustible, la ministra pidió a la población estar bien informada y no consumir en aquellos establecimientos que suban sus tarifas innecesariamente.

(Fuente:Andina)

