Milagro Sala vuelve a prisión domiciliaria tras el pedido de la Corte

Milagro Sala volverá a la prisión domiciliaria en el barrio El Carmen, de San Salvador de Jujuy, tras la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos, que ordenó sacar a la dirigente social del penal de alta seguridad de Salta. El magistrado la había sacado de El Carmen el pasado 7 de agosto. De esta forma, Pullen Llarmanos toma nota de la acordada de la Corte Suprema del pasado martes, en la que el máximo tribunal ordenaba cumplir con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque el juez sigue sin reconocer que El Carmen no es lugar de detención de Sala.

Es la que la CIDH había establecido que la líder de la Tupac Amaru debía tener arresto domiciliario o condiciones morigeradas de detención, y El Carmen no cumple esos requisitos. El lugar había sido acondicionado en su momento como un centro de rehabilitación, no como vivienda particular, y sufrió saqueos y destrozos antes del traslado de Sala.

La Corte había aceptado el pedido de la CIDH el pasado 5 de diciembre para que “el Estado argentino adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la vida, integridad física y salud de la señora Sala” y para “sustituir la prisión preventiva por la medida alternativa de arresto domiciliario en su residencia”.

El regreso de Sala a El Carmen no es la única novedad. Pullen Llermanos determinó que, a partir de ahora no podrá tener médicos que no estén matriculados en la provincia de Jujuy. Esto significa que no podrá atenderse con el equipo de médicos que coordina el ex ministro de Salud Daniel Gollán.

“La llevaron a Salta en una decisión del juez en resguardo de su salud, aunque no lo entendemos todavía. En el hospital no dejaban entrar a su médico a verla, ni siquiera a su abogado defensor”, había contado ayer Raúl Noro, esposo de Sala. El 31 de julio, la dirigente social se desvaneció en El Carmen y fue trasladada a un hospital de la capital jujeña. Tras los estudios, regresó a su prisión domiciliaria, de la que fue sacada para ser llevada a Salta, donde permaneció hasta ahora. Se estima que volverá a Jujuy en el transcurso del día.

(Fuente: Nodal)

