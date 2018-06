El lateral asegura que tienen que salir a ganar y estar atento a todo en ese partido del 21

Los jugadores peruanos saben que deben voltear rápidamente la página de la derrota ante Dinamarca y pensar en Francia. Eso lo entiende el lateral Miguel Trauco, quien aseguró que el equipo peruano debe jugar con inteligencia y estar atentos si desean vencer a Francia, el jueves 21, en el Ekaterimburgo Arena.

“Tenemos que ganar a Francia sino, no sabemos lo que puede pasar. No queda de otra pero tenemos que ser inteligentes y bien atentos y preparados. Todos estamos parejos si ganamos a Francia no sería sorpresa”, dijo Miguel Trauco, en la conferencia de prensa realizada luego de los entrenamientos en Moscú.

El jugador no evitó hablar sobre el sentimiento que le generó el haber contado hasta con siete ocasiones de gol, pero que no pudieron concretarlas en gol. Insistió que se sienten dolido por esa derrota ante Dinamarca.

“Estamos dolidos por no haber regalado el triunfo a los hinchas, esperamos ante Francia tener el mismo apoyo de los hinchas”, dijo Trauco

El defensa no cree que Perú deba cambiar su esquema: “Debemos jugar de la misma manera y tener un poco más de atención con los detalles, que son los que marcan la diferencia en estos torneos, tuvimos seis o siete ocasiones y ellos (Dinamarca) a la primera nos vacunaron. Tenemos que seguir mostrando nuestro fútbol, eso nos generará grandes chances”.

Trauco es uno de los altos valores de la escuadra dirigida por Ricardo Gareca y es por ello que es seguido por clubes europeos. Según ESPN Brasil, el equipo francés los Girondins de Bordeaux estaría pensando en reclutar al jugador nacional 25 años, para la siguiente temporada.

Trauco tiene contrato con Flamengo hasta el 2019.

(Fuente: Andina)

