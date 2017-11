México: padres de Ayotzinapa instalan plantón frente para exigir justicia

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en 2014, instalarán un plantón afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acción con la que arrancarán su tercera jornada de lucha que durará 10 días en esta capital.

A 38 meses de que fueron vistos por última vez los estudiantes de la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, se espera que al menos 100 personas, entre normalistas y familiares, pasen su primera noche afuera de la Cancillería mexicana.

En entrevista telefónica con Apro, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que las movilizaciones que se llevarán de manera coordinada en Guerrero y el plantón que instalarán hasta el 26 de noviembre, tienen como objetivo que se agilicen las cuatro líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen detenciones de policías y militares para el próximo año.

Estos cuatro puntos se refieren a la exigencia de una investigación y detención de policías municipales de Huitzuco; avanzar en las pesquisas sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago; indagar la probable participación de elementos del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014; así como en la sábana de los celulares de los desaparecidos.

Rosales refirió que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen que terminar y concretarse en detenciones específicas de personas que ya están señaladas, “que ya están ubicadas”.

Particularmente, mencionó las de elementos de la Policía Federal, la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército. Subrayó: “No puede pasar 2018 sin ni una detención”.

Y agregó: “En tanto no se concentran las investigaciones en una detención no vamos a ir a ningún lado. No hay un compromiso claro”.

El abogado dijo que la defensa y los familiares de las víctimas “pedimos que se construyan bases para que el próximo gobierno que llegue después del 2018 pueda continuar con las investigaciones”.

Además, indicó que exigirán la ampliación del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un año.

“La PGR no puede llevar la investigación ahora como si nada hubiera pasado. Esa es la apuesta del gobierno, ir administrando y hasta el 2018 no mover nada”, aseveró.

Junto con el plantón, el abogado y los padres insistirán en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a falta de un titular de la PGR.

Las protestas iniciaron en Guerrero el pasado sábado 18 y terminarán el día lunes 27 en Iguala. En el programa que dieron a conocer la semana pasada se incluye mítines y marchas.

(Fuente: Nodal)

Me gusta: Me gusta Cargando...