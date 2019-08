México: Empresas deben ser más competitivas y aprovechar guerra comercial de China y Estados Unidos

El gobierno está obligado a dar certidumbre a la política económica del país.

Ciudad de México.- Las empresas mexicanas tienen que ser más competitivas para aprovechar la “guerra comercial” que enfrentan actualmente China y Estados Unidos, aseveró Juan Carlos Botello Osorio, Director de la Facultad de Comercio y Estrategia Internacional de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Para ello, dijo que es importante que el gobierno de México dé certidumbre a la política económica que se quiere manejar para los próximos años, así como establecer una política definida de desarrollo industrial, porque “se está dejando de atender la coyuntura internacional y sólo se está atendiendo al mercado interno de nuestro país”.

Asimismo apuntó que hace falta claridad en la política que se pretende manejar en México, de cómo se va a apoyar a la iniciativa privada y de cómo se va a dosificar las inversiones extranjeras para apuntalar la economía mexicana y que realmente crezca como se espera.

Botello Osorio refirió que es necesario que el gobierno de México esté alerta de las decisiones que vaya tomando el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump y los aranceles que quiere imponer a los productos provenientes de China, y el paquete arancelario que tiene preparado para gravar hasta en un 100 por ciento otros productos chinos a partir del primero de septiembre del presente año.

Y en ese sentido, manifestó que China buscará una salida a sus exportaciones y ese destino puede ser México. “Actualmente nosotros estamos importando productos chinos con un valor de 34 mil millones de dólares y si sumamos esta salida de exportaciones chinas del mercado estadounidense, podemos llegar a tener cantidades significativas de importaciones de ese país asiático en nuestro país, mientras que lo que exportamos sigue siendo bajo”.

Por lo tanto, las empresas mexicanas van a tener que enfrentar esta competencia de productos chinos, y ello exigirá que éstas sean más competitivas con sus productos y sobre todo, que sean más eficientes en sus procedimientos de comercialización, porque en caso contrario, van a colapsar ante la competencia de las empresas y productos chinos.

Explicó que el gobierno federal tiene la tarea principal de observar qué está pasando en el entorno comercial internacional, ya que la situación que están experimentando China y Estados Unidos es una llamada de atención para que realmente se pueda instrumentar esa política industrial que necesita México y ser más competitivos en todos los rubros, “se lleve a cabo o no este gravamen comercial por parte de Estados Unidos a partir del primero de septiembre a los productos chinos”.

Por su parte, Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, señaló que en estos momentos no existen las condiciones para enfrentar la situación que se está viviendo en el plano comercial, primero comenzando con el mercado interno, en donde se requiere que los funcionarios estén preparados para echarlo a andar y lo que podemos observar es que éste está contraído.

Asimismo dijo que tenemos un salario que aún no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores; además de que se requiere de políticas públicas que coadyuven al crecimiento económico del país que en estos momentos va lento y sería un milagro que llegue al 1 por ciento de crecimiento para finales de este año.

Dijo, “en estos momentos el sector que debió haber crecido era el productivo y no ha sido así, el crecimiento que tenemos hasta el momento se debe al sector de servicios que no requiere de un desarrollo tecnológico de punta, pero en el caso del sector productivo del país, va avanzando lentamente, porque las personas encargadas de este sector no han generado las políticas públicas necesarias para llevarlo a cabo”.

Acotó que es necesario que el gobierno dé certidumbre a la sociedad mexicana y principalmente a todos los sectores productivos del país, dejar a un lado las “reglas volátiles que no dan certidumbre a los inversionistas para que vean cómo van a llevar adelante sus inversiones en nuestro país y camine la economía interna”.

