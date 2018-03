México: Anuncia Embajada de la Paz UNESCO-WFUCA proyectos en al menos 10 entidades… Por Estrella Trujillo

La Embajadora de la Paz y la Ética Global por la Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones UNESCO – WFUCA, región América Latina y el Caribe, Harriet Turner Rivas dio a conocer los proyectos sociales desarrollados en los últimos 18 meses en nuestro país con un monto estimado de 100 millones de pesos, mismos que se han realizado en entidades como Chiapas, Veracruz, Coahuila, Durango, Morelos, Chihuahua, Michoacán, Puebla y CDMX, entre otros.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana, Harriet Rivas, quien cuenta con estudios de ingeniería en Biotecnología por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional 1996-2000, informó de algunos de los proyectos donde ha intervenido durante los últimos meses.

Expresó que a través de UNESCO – WFUCA se logró apoyar con una donación a 400 ganaderos de Tabasco y Chiapas de 2 mil cabezas de búfalo de agua, con el fin de detonar la crianza de esta raza de animales para fines alimentarios, bajo un convenio en el cual cada ganadero le devolverá al programa las cinco primeras crías, que serán utilizadas en otros estados para la continuación del proyecto.

Esto ocurrió en los municipios de Chontalpa, Huimanguillo, Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán, Sierra, Macuspana, Jalapa, Teapa, Ríos, Zapata, Tenosique, Jonuta y Balancán, sede del programa, mientras que el 7 de febrero pasado en el ejido El Fénix, municipio de Matamoros, Coahuila, iniciaron la construcción de 100 casas de un total de 660 que tiene el proyecto que se continuará en zonas rurales y con alto grado de marginación, en los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla y Oaxaca.

Harriet Turner dio a conocer que ayer se entregaron despensas en Ichupio, municipio de Tzintzuntzán y más tarde en la Comunidad de Tirio, Tenencia de Santiago Undameo, también en el estado de Michoacán, comenzaron el proyecto del primer centro de acopio para materias primas, y proyecto de catálogo de venta gratuito en internet para ventas a la comunidad europea de artesanías michoacanas y puntualizó que este taller alberga a 19 familias originarias de los municipios antes citados.

Detalló que otra actividad realizada el día de ayer en Morelia, Michoacán fue la entrega de recursos internacionales en bonos económicos a siete asociaciones civiles destinados para la construcción de escuelas y para el proyecto cultural.

Recordó que en octubre pasado pusieron en marcha el programa Pueblo Ideal en Zapotitlán Salinas, estado de Puebla, y en Rancho del Corral, San Pablo Jolalpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México inauguraron la Casa de Reposo Dr. Pedro Miranda Revuelta para personas de la tercera edad donde también se siembra stevia y aloe vera como apoyo a los campesinos para que tengan un ingreso.

El 23 de septiembre de 2017 apoyamos con 110 toneladas de víveres para los afectados de los sismos en Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México, provenientes de recursos internacionales, siendo 40 de ellas repartidas en Oaxaca y Morelos y 70 para la capital del país.

El 17 de diciembre de 2017 dio a conocer en Izamal, Yucatán que se realizaría la entrega de becas a estudiantes con talento para que puedan estudiar en el extranjero, como parte de un programa conocido como “Proyectos de Humanidad”; ahí mismo se llevó a cabo un acuerdo de apoyo mutuo para el remozamiento del atrio franciscano de Izamal y la construcción de un centro deportivo integral para realizarse este año.

Un mes después, el 25 de enero del presente año en Teocelo, Veracruz, se colocó la primera piedra de la planta de café patrocinada por el equipo de UNESCO WFUCA, cuyo costo asciende a 65 millones de pesos, y se contó con la presencia de 1, 200 empresarios cafetaleros y paralelamente a este proyecto se abrió la primera cafetería en Teocelo hecha con donativos de la Federación.

Actualmente, dijo, hay proyectos para edificación de vivienda en Cacomán, Michoacán, donde el próximo 25 de marzo se entregarán 25 viviendas, y en Matamoros donde se harán algunas otras construcciones “son casas que aunque pequeñas sirven de hogar para personas que más lo necesitan”.

También refirió que hay un proyecto que se desarrolla en Comalcalco, Cárdenas, Sierra Macuspana, Jalapa, Teapa, Zapata, Tenosique, Jonuta, Palancán y Huimanguillo en el estado de Tabasco, el cual consiste en la elaboración de productos lácteos a base de cabras que son donadas para ello.

Mencionó que en su recorrido por la República Mexicana se ha encontrado con lugares donde no han permitido la presencia de políticos y otros donde ni siquiera los conocen “y a nosotros nos han dejado entrar y estar ahí. Lo que podemos ver es que es un pueblo que quiere un cambio y tiene esperanza de ayudarse unos a otros porque han esperado mucho a que el gobierno haga algo y no lo hace”.

Al referirse a los empresarios donadores, la embajadora comentó que se les invita a que vayan a las comunidades para que ellos mismos entreguen los apoyos a la gente “queremos invitar a más empresarios a que nos acompañen y vean la realidad de la que somos parte”.

Harriet Turner explicó que una embajada de la UNESCO es una embajada de paz, de las cuales hay 196 en todo el mundo y es conferida a personas de buenas costumbres, sin antecedentes penales, de buenos sentimientos, cuyo propósito sea el de apoyar a la gente que más lo necesita y agregó que su cargo le fue conferido en noviembre de 2014.

Agregó que la Embajada de Paz está sustentada en la hermandad de Caballeros Templarios del Vaticano “lo que ha sido un gran soporte permitiéndonos desarrollar nuestras funciones de la mejor manera”, siendo esta la primera ocasión que una representación de esta orden llega a México.

“Para generar la paz es necesario no hacer la guerra, no robar, no desear cosas de otros. El principal problema de este mundo es la envidia, que atrae la guerra. Pero si yo me siento bien haciendo cosas para el beneficio de los demás, yo voy a estar en paz”.

Explicó que el modelo que ha seguido es de cadena de favores “nosotros apoyamos proyectos y les pedimos a cambio que apoyen a otros para elevar el nivel de vida de otras personas que también lo necesiten. Lo mejor es que los mexicanos se apoyen entre sí”.

Las embajadas de paz, expresó Harriet Turner Rivas, apoyan programas sociales en toda su especie, proyectos de ciencia y tecnología, capacitación y desarrollo, superación personal y otros “que están al alcance de nuestros recursos y de los que podemos conseguir a través de nuestros amigos, asociaciones o instituciones y/o de otros entes mundiales, o como en mi caso que puedo lograrlos de El Vaticano, a través de la Orden católica de los Caballeros Templarios a la que pertenezco”.

Finalmente, refirió que quienes tengan un proyecto que sea autosustentable pueden llamar al 55 40 40 82 20 o escribir en la página web www.unescowfuca.orgen la sección de contactos para registrarlo para ser evaluado para su financiamiento.

